Jörg Kopaniarz wird neuer Heimatpfleger in Köchingen

Ein Wechsel steht an in Köchingen (von links): Jörg Kopaniarz löst Günter Kluge als Heimatpfleger ab, unterstützt wird er in seinem Amt von Beatrix Kopaniarz.

. Jörg Kopaniarz kennt Günter Kluge bereits seit Kindesbeinen, doch die beiden verbindet noch viel mehr. Beide leben in Köchingen, beide sind Fans der Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig, beide glauben an den Klassenerhalt dieses Teams. Nun wird Kopaniarz neuer Ortsheimatpfleger in Köchingen – und löst damit Günter Kluge ab.

Seit 25 Jahren kümmert sich Kluge um die Geschichte in seinem Heimatort; nun tritt der 78-Jährige ab – aus Altersgründen, wie er sagt. Und ist froh, mit Kopaniarz (53) einen gebürtigen Köchinger gefunden zu haben, der mit „Leibe und Seele“ für seinen Ort lebt. Im gemeinsamen Gespräch mit den beiden Köchingern wird auch deutlich: Sie beide sind auch Zeitzeugen, was die Vergangenheit ihres Dorfs an anbelangt.

Wobei sich Kluge sogar noch an den Zweiten Weltkrieg – an das Jahr 1943 – zurückerinnern kann, in dem „der Bunker im Schulgarten in Köchingen gebaut wurde, ausgehoben von Zwangsarbeitern“. Oder an das Jahr 1945, als sie an den Ortseingängen von Köchingen mit gefällten Kastanien Panzersperren aufgebaut haben – „aus Angst vor den Amerikanern“, wie Kluge sagt. Unbegründete Angst.

Im Januar 1994 hat der Berufsfeuerwehrmann im Ruhestand die Aufgabe des Ortsheimatpflegers von Dieter Müller übernommen. „Ich lebe in Köchingen, ich hänge an meinem Heimatort, ich weiß viel über das Dorf, habe hier auch viel selbst erlebt“ – so beschreibt Kluge seine Beweggründe, dieses Ehrenamt zu übernehmen und Jahrzehnte auszuüben. In der Folgezeit hat der 78-Jährige unter anderem Bildervorträge im Seniorenkreis gehalten und sich an einer Ausstellung der Grundschule Vallstedt (dort gehen heute die Köchinger Kinder zur Schule) beteiligt. „Zu mir sind auch Köchinger gekommen, die etwas über die Geschichte ihres Orts erfahren wollten“, freut sich Kluge an dem Interesse an der Heimatgeschichte. Ihnen habe er dann das Ortswappen mit auf den Weg gegeben.

Gefragt sind Kluges Kenntnisse aber auch in ganz anderer Hinsicht: Wenn es darum geht, Gräber auf dem Köchinger Friedhof einzuebnen, fragt ihn die Kirchengemeinde, ob er die Angehörigen der Verstorbenen kenne und wisse, wo sie wohnen – zumeist mit Erfolg. Auch zur Kirche im Ort weiß Kluge viel zu berichten: Sie sei 1962 wegen des Holzwurms abgerissen worden – „nur noch die Außenwände standen, und dann wurde sie wieder aufgebaut“, erinnert er sich, der über sich sagt: „Ich habe ein gutes Gedächtnis, auch was Zahlen angebelangt“. Als Ortsheimatpfleger kann das nicht schaden.

Nun also steht der Stabwechsel an mit Jörg Kopaniarz, und beide nehmen das zum Anlass, gemeinsam mit einem etwas ungläubigen Blick in das Jahr 1977 zurückzublicken: Seinerzeit hat Kluge in Köchingen die Jugendfeuerwehr gegründet – mit Kopaniarz als (jugendlichem) Gründungsmitglied.

„Wenn es keinen Heimatpfleger in Köchingen mehr gäbe, ginge alles verloren, was im Laufe der Zeit zusammengetragen worden ist aus dem Ort – und das wäre schade für das Dorf“ – das ist für Kopaniarz die Motivation, diesen Posten wahrzunehmen. Für seine Arbeit sei es aber wichtig, dass „unser Dorf mitzieht“. Von Kluge übernimmt er „zwei Schränke im Dorfgemeinschaftshaus sowie einige Kisten voll mit Materialien“, die „wir nun sichten“. Erst danach kann Jörg Kopaniarz sagen, „wohin die Reise geht und was wir in Sachen Heimatpflege machen“. Wenn er „wir“ sagt, meint er auch seine Frau Beatrix („Bea“) und weitere Familienmitglieder.

In diesem Zusammenhang appelliert der 53 Jahre alte gelernte Mechaniker, der als Sachbearbeiter in einer Bundesbehörde arbeitet, an die Ortsbevölkerung: „Wer alte Materialien wie Bilder und Schriften von Köchingen hat, stellt sie mir bitte zur Verfügung.“ In der heutigen Zeit der Digitalisierung „gebe ich alles wieder unversehrt zurück“. Schließlich geht es Kopaniarz darum, mit diesen Materialien „Lücken der Vergangenheit zu schließen“.

Apropos Vergangenheit: Die Frage, ob eine Heimatstube in Köchingen wünschenswert wäre, stellt sich eigentlich gar nicht. Denn Jörg Kopaniarz wohnt nach wie vor in seinem Elternhaus – es ist 1897 erstmals erwähnt worden und seitdem im Familienbesitz. Und so sind in dem Gebäude viele Hinweise auf Vergangenes zu finden – etwa eine alte Aufnahme von der Köchinger Feuerwehr und ein Bild vom „Volkswettturnen“ in Bettmar. „Eigentlich ist mein Wohnhaus eine Heimatstube“. kommentiert Kopaniarz mit einem Schmunzeln. Die Frage nach weiteren Hobbys beantwortet der Köchinger – verheiratet, und Vater von vier Kindern – so: „An erster Stelle steht meine Familie, dann kommt die Feuerwehr und das Motorrad.“

Beim Treffen der Ortsheimatpfleger der Gemeinde Vechelde am Donnerstag, 14. März, wird Günter Kluge offiziell verabschiedet und Jörg Kopaniarz in sein neues Amt eingeführt.