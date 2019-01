Der Star-Tenor Luciano Pavarotti soll Anfang Februar musikalisch wieder aufleben in Vechelde.

Eine musikalische Hommage an Luciano Pavarotti

Etwas Besonderes, etwas Ungewöhnliches möchte Murat Adrovic in Vechelde präsentieren, und das ist dem Betreiber des Restaurants Fehtlon gelungen: Am Samstag, 2. Februar, lädt er zum zweiten Mal zum „Klassik & Pop Diner“ ein – es wird eine Hommage an „Luciano Pavarotti & Friends“.

Der Kammersänger Latchezar Pravtchev, der Sopran Ivi Karnezi und der Popsänger Petar Florean ehren an dem Abend den Jahrhundert-Tenor Pavarotti: Sie präsentieren die größten Arien und schönsten neapolitanischen Liedern des charismatischen Italieners, der 2007 im Alter von fast 82 Jahren gestorben ist.

Im Vechelder Fehtlon wird der Startenor aber (musikalisch) wieder aufleben, denn zu hören sein wird dann unter anderem die Arie des Prinzen Kalaf aus der Oper Turandot – das Nessun Dorma: dieses unverwechselbare Markenzeichen Pavarottis, das Kultstatus wie ein Popsong erreicht hat.

Darüber hinaus gibt es ein ganzes Kaleidoskop seiner größten Erfolge. Das über eineinhalbstündige Programm beinhaltet außer Werken Puccinis und Verdis auch Streifzüge durch die Operette und das internationale Liedgut.

Karten für das Programm mitsamt Buffet gibt es für 69 Euro nur im Vorverkauf im Fehtlon in Vechelde, Hildesheimer Straße 5, Telefon (05302) 8056966. Einlass ist am Samstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr.