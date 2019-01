Funkstille herrscht derzeit hinsichtlich der Kleinen Anfrage an die Landesregierung, die sich mit der Verkehrssituation auf der B1 in Denstorf befasst.

Ortsrat fordert vehement Ampel an der B1 in Denstorf

Nun setzen sie in Denstorf ihre Hoffnung auf den Landtag: In einer Kleinen Anfrage an das Landesparlament wollen die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Schatta (Braunschweig-Süd/Vechelde) und Christoph Plett (Peine) von der Landesregierung wissen, wie sie das „tägliche Verkehrschaos“ auf der Bundesstraße 1 (B1) in Denstorf zu lösen gedenkt. Eine Antwort liegt noch nicht vor, erfahrungsgemäß ist sie erst in Wochen zu erwarten. Bis dahin will sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel – zuständig für diese Bundesstraße – nicht äußern.

Äußern will sich aber Enrico Jahn, Ortsbürgermeister in Denstorf/Klein Gleidingen, zu diesem Dauerthema, das „die Menschen hier vor Ort berührt und unter den Nägeln brennt“. Denn die Situation auf der B1 in Denstorf ist – zumindest im Berufsverkehr, also zu den Stoßzeiten – geprägt von langen Autoschlangen. In heutigen Zeiten, in denen immer wieder gesagt werde, dass „wir weniger mit dem Auto fahren sollen“, sei es eigentlich vorbildlich, wenn die Denstorfer/Klein Gleidinger Grundschüler mit dem Rad zur Wedtlenstedter Grundschule fahren. Für sie, wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer, sei es aber angesichts der Automassen „unzumutbar“, die B1 zu passieren, stellt Jahn – selbst Lehrer – fest. Zumindest eine Fußgängerampel in Denstorf, um gefahrlos die Bundesstraße überqueren zu können, sei also dringend angesagt: „Solche Ampeln werden auf Knopfdruck Grün, wenn ein Fußgänger über die Straße möchte.“ Jahn verweist auch auf die Sportstätten des TSV Denstorf, die von den allermeisten Denstorfern/Klein Gleidingern ebenfalls nur zu erreichen seien, wenn sie die B1 überqueren.

Schwierig ist es aber auch für Autofahrern, zur „Rushhour“ von den anderen Straßen auf die B1 zu gelangen. Den wiederholt unterbreiteten Vorschlag, an der Kreuzung B1/Kreisstraße 52 (K52) in Richtung Wedtlenstedt eine Ampel aufzubauen, hat die Landesbehörde bislang jedoch nicht umgesetzt. Das Argument gegen die Ampel: Auf der B1 befindet sich mit schätzungsweise rund 20.000 Autos täglich deutlich mehr Verkehr als auf der K52 – wenn also die Autofahrer auf der K52 „Grün“ haben, staut sich der Verkehr auf der B1 gleich gewaltig.

Dieses Argument lässt Jahn aber nicht gelten und verweist auf den Raffturm in Braunschweig: An der Stelle befindet sich im Kreuzungsbereich B1/Straße nach Lamme eine Verkehrsampel. „Was dort möglich ist, sollte auch 2,5 Kilometer entfernt in Denstorf möglich sein“, ist der Christdemokrat überzeugt – die Verkehrssituationen seien jedenfalls (nahezu) identisch.

Ins Spiel gebracht haben Leser die Möglichkeit, in Denstorf an der B1/K52 einen Kreisel anzulegen. Auch dazu äußert sich die Landesbehörde (noch) nicht: Sie lehnt aber einen Kreisel an der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße in Vechelde ab – und zwar aus Kostengründen.

„Wir als Ortsrat, aber auch die Gemeinde Vechelde haben keinen Einfluss darauf, wie die Bundesstraße gestaltet wird“, räumt Jahn ein. Trotzdem bleibe der Ortsrat bei diesem Thema dran und werde immer wieder seine Forderungen erheben: „Wir sind dankbar dafür, dass die Landespolitik unser Problem aufgenommen hat, und warten nun eine Antwort ab.“