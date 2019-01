Initiative in Vallstedt – Nisthilfen für Bienen aufstellen

. Zuerst sterben die Bienen, dann die Menschen: Dieses Szenario bewegt den Ortsrat Vallstedt – und deshalb möchte er die Ortsbevölkerung für den Kampf gegen das Bienensterben gewinnen. In der nächsten Woche lädt das Dorfgremium zu einem Informationsabend über dieses hochaktuelle ökologische Thema ein.

„Immer weniger Bienen, allgemein immer weniger Insekten“ – solche Warnungen gehen täglich durch die Medien: Daran erinnert der Vallstedter Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Mintel und beschreibt die Folgen für die Umwelt: „Auch bei uns in Vallstedt gibt es beispielsweise immer weniger Vögel.“ Angesichts solcher Negativ-Entwicklungen hat das Ortsratsmitglied Markus Wendehake die Idee einer Informationsveranstaltung gehabt, in der der Bevölkerung praktische Handlungsmöglichkeiten unterbreitet werden.

„Eine gesunde Umwelt ist die Grundlage für unser aller Überleben“, ist auf dem Flyer zu lesen, den der Ortsrat in Vallstedt an alle 750 Haushalte verteilt hat: „Jeder kann und sollte einen Beitrag dazu leisten, damit die Welt so bleibt, wie es ist.“ Konkret regen die Ortspolitiker den Aufbau einer Bienenpopulation an, insbesondere der Roten oder Gehörnten Mauerbienen. „Dazu benötigen die Bienen Nisthilfen, die jeder in seinem Garten aufhängen kann“, verdeutlicht Mintel. Die Nisthilfen sind mitsamt den Bienenlarven im Handel erhältlich und kosten ab 50 Euro.

„In unserer Informationsveranstaltung wollen wir für unser Bienen-Projekt werben, bei den Menschen ein entsprechendes Bewusstsein schaffen und sehen, ob es bei den Vallstedtern Interesse gibt“, beschreibt Mintel das Anliegen. Nach seinen Worten lassen sich die Nistkästen nicht nur auf privaten Grundstücken aufstellen, sondern beispielsweise auch in den Wiesen rund um Vallstedt. Das Ziel ist ebenfalls auf dem Flyer nachzulesen – es ist die „Verbreitung der Wildbiene in Vallstedt, da sie für das ökologische Bestäuben wichtig ist“. Der ganz handfeste Vorteil für den Einzelnen: „Wer einen Obstbaum oder andere Nutzpflanzen im Garten hat, wird in Zukunft eine reichere Ernte haben“, verspricht der Ortsbürgermeister. „Vallstedt summt und brummt“ – so lautet das Motto.

Auf Initiative der Bündnisgrünen will die Gemeinde Vechelde auf ihren Flächen zudem vermehrt Blumenwiesen insbesondere für Bienen anlegen. „Wir befragen die Ortsräte, auf welchen gemeindeeigenen Grundstücken sie sich solche Wiesen vorstellen können“, kündigt Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner an. Im Übrigen setze die Gemeinde selbstverständlich keine Insektenvertilgungsmittel/Pestizide ein – „das ist auch verboten“. Nebenbei: Die Nachbargemeinde Wendeburg will auf Friedhöfen Bienengärten anlegen.

Am Freitag, 8. Februar, lädt der Ortsrat Vallstedt die Bevölkerung um 19 Uhr zum Informationsabend „Gefährdete Bienen – gefährdeter Mensch“ in das Feuerwehrhaus in Vallstedt ein. Wer Interesse hat an einem Starter-Set (Nisthilfe mitsamt Bienenlarven), melde sich bei Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Mintel, Telefon (05300) 1774. Infos gibt es dazu auf dem Flyer (1000 Exemplare), der an die Vallstedter verteilt worden ist und an bestimmten Stellen – etwa in der Gaststätte Minnis Bierquelle (Grüne Allee 17) und in der Fleischerei Brandes (Braunschweiger Straße 28) – im Ort ausliegt.