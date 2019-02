Mehrfamilienhäuser in Denstorf – Bauarbeiten starten

Denstorf Mitte Februar will das Unternehmen mit den eigentlichen Arbeiten starten, im April 2020 soll der „Wohnpark am Wasserkamp“ fertiggestellt sein.

. Ein Mammutprojekt nimmt Fahrt auf: Baumaschinen sind auf dem Gelände zwischen Krugstraße/Heinrichstraße/Wasserkamp in Denstorf in Stellung gebracht, zwei Bagger sind bereits mit Erdarbeiten beschäftigt. Vorarbeiten – denn Mitte Februar soll es so richtig losgehen mit dem Bau der vier Mehrfamilienhäuser auf dem rund 5200 Quadratmeter großen Areal.

Mit einiger Verzögerung also, denn eigentlich wollte die „Ahler Immobilien GmbH“ mit Sitz in Braunschweig bereits im Sommer des vergangenen Jahres mit dem Millionenprojekt begonnen haben. Als Grund für die Verzögerung nennt Geschäftsführer Friedhelm Ahler vor allem eine wichtige Hürde: Sieben Monate habe der Landkreis Peine als Genehmigungsbehörde für das Erteilen der Baugenehmigung für die vier Wohnhäuser gebraucht – mit drei Monaten habe das Unternehmen gerechnet.

Doch das ist Schnee von gestern, und Ahler blickt nach vorne: „Im nächsten Jahr im April wollen wir den ,Wohnpark am Wasserkamp’ komplett fertig gestellt haben.“ Aber schon jetzt kann der Geschäftsführer vermelden: Von den 33 Eigentumswohnungen – auf geteilt auf vier zweieinhalbgeschossige Mehrfamilienhäuser – seien 29 verkauft, nur noch vier seien somit zu haben. „Der Bedarf an Wohnraum ist enorm“, lautet das Fazit des Baufachmanns.

Bei der Bebauung arbeitet sich die Baufirma vom Süden – also von der Krugstraße – bis zum Norden – also zur Heinrichstraße – vor: Geplant sind ein Wohnhaus im Süden, zwei in der Mitte und eines im Norden. Im Erdboden wird eine Tiefgarage angelegt mit 33 Parkplätzen – also in der Anzahl der Wohnungen. Ahler zufolge sind auf dem Grundstück überirdisch zudem 16, 17 Parkplätze geplant, zudem werden „wir die gesamte Anlage begrünen“ – unter anderem mit Bäumen. Das Einzelbaudenkmal (Hof-Holzpumpe des alten Bauernhofs) wird nach seinen Worten in einem öffentlich zugänglichen Bereich (ähnlich einem Innenhof) auf dem Baugrundstück aufgestellt. Ahler weiter: „Für die Bewohner der Wohnanlage werden wir einen zweiten privaten Innenbereich mit Spielgelegenheiten schaffen.“

Zudem hat das Unternehmen nach eigener Aussage bereits Nistkästen für Vögel und Fledermäuse im Grünstreifen neben dem Kanal anbringen lassen; weitere seien nach der Fertigstellung an den Wohnhäusern geplant.

In der Vergangenheit haben sich Anlieger beklagt, weil die geplanten Mehrfamilienhäuser nicht ins Ortsbild passten und zu groß seien: Dies sieht der Vechelder Gemeinderat anders und hat mehrheitlich einen Bebauungsplan verabschiedet, an den sich die „Ahler Immobilien GmbH“ hält – demnach sind dort Häuser möglich mit einer maximalen Höhe von 11,80 bis 13,80 Metern. „Die Gebäude unterschreiten aber die erlaubten Trauf- und Firsthöhen aus dem Bebauungsplan – und zwar zwischen 50 und 95 Zentimetern“, versichert die „Ahler Immobilien GmbH“.

Zunächst hatte ein Wolfenbütteler Firma dieses Gelände in Denstorf von den Privateigentümern gekauft, um es mit vier Mehrfamilienhäusern zu versehen – das Unternehmen musste aber Insolvenz anmelden, so dass das Projekt geplatzt ist. Daraufhin hat die Gemeinde Vechelde das Grundstück erworben und es nun an die „Ahler Immobilien GmbH“ veräußert. Früher hat sich an der Stelle in Denstorf ein alter Bauernhof befunden, der aber lange ungenutzt geblieben und zerfallen ist: Für die neuen Mehrfamilienhäuser ist dieser Hof mit all seinen Gebäuden abgerissen worden.

Die Planungen der „Ahler Immobilien GmbH“ sehen für das Territorium zwischen Krugstraße/Heinrichstraße/Wasserkamp in Denstorf 33 Eigentumswohnungen vor (von Süden nach Norden): neun Wohnungen im ersten (südlichen) Haus, jeweils sechs in den beiden mittleren und zwölf im nördlichen. Die Wohnungen sind zwischen 80 und 130 Quadratmeter groß. Alle Dachgeschosswohnungen haben eine Dachterrasse, alle Wohnungen in der ersten Etage einen Balkon und alle Wohnungen im Erdgeschoss eine Terrasse. Die „Ahler Immobilien GmbH“, die nach eigenen Angaben zwölf fest eingestellte Mitarbeiter beschäftigt, investiert in das Denstorfer Projekt sechs, sieben Millionen Euro.