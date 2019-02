Eine Hommage an den großen Pavarotti

Das Bürgerzentrum präsentierte sich am Samstagabend dekoriert mit Kerzenleuchtern und Lichtershow an den Wänden als ein hervorragender Ort für ein Konzert im Rahmen von „Klassik & Pop Dinner“. Auf dem Programm stand die „Homage to Pavarotti & Friends“. Die Idee dazu stammte von Fehtlon-Inhaber Murat Adrovic. Rund 160 Gäste kamen.

Die Sopranistin Ivi Karnezi vom Staatstheater Braunschweig eröffnete die Konzertgala mit dem Lied der Sylva aus der Csárdafürstin, ein Einstieg, der einen stimmlich hochkarätigen Abend versprach. Das Bürgerzentrum kann klanglich nicht mit einem Opernhaus mithalten, aber durch den Einsatz moderner Technik war es absolut vergleichbar. Es folgte Kammersänger Latchezar Pravtchev von der Staatsoper Hannover mit „Lippen schweigen“, danach ein Duett der beiden Opernsänger. Die Lieddarbietungen aus den Opern „La Boheme“ und „Tosca“ von Puccini verfehlten ihre Wirkung beim Publikum nicht.

Begleitet wurden die hochkarätigen Sänger von Burkhard Bauche am Klavier. Bauche ist Dozent an der Hochschule für Opernsänger in Hannover. Kennengelernt hatten sich die drei am Staatstheater Braunschweig, wo ihre Karriere begann. Sopranistin Ivi Karnezi ist immer noch am Staatstheater in Braunschweig engagiert. Kammersänger Pravtchev kannte Pavarotti persönlich und plauderte aus dem Nähkästchen. Erinnerte daran, dass der Jahrhundert-Tenor knapp 1,90 Meter hochgewachsen war und dabei ganze 140 Kilogramm auf die Waage brachte, was seiner einzigartigen Stimme allerdings nicht schadete. Pavarotti sei es auch gewesen, der den Einfall hatte, Popmusik mit Klassik zu verbinden.

Im ersten Teil des Konzertes hörte das Publikum Lieder, die Pavarotti gesungen hatte, im zweiten Teil Musik, die Pavarotti gern hörte. Ein Zusammenspiel mit dem Operngesangpaar Ivi Karnezi, Latchezar Pravtchev, Klavierspieler Burkhard Bauche und der Liberty-Band aus Braunschweig. Der Bandsänger Petar Florean sang mit rauchiger Stimme Lieder wie „Caruso“ mit Stimmeinsatz von Latchezar Pravtchev oder „O Sole mio“, „Moon River“ mit der Sopranistin Ivi Karnezi oder „Funiculi funicula“. Am Ende des Konzertes gab es als Dank für einen außergewöhnlichen Abend stehende Ovationen vom Publikum.