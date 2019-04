Früherer Netto-Markt in Vechelde – „genügend Interessenten“

Für die Nachnutzung des früherer Netto-Markts an der Hildesheimer Straße in Vechelde gibt es laut Immobilienmakler genügend Interessenten.

. Die Nachfolgenutzung für den früheren Netto-Supermarkt sowie die geplante Gewerbeansiedlung auf der Freifläche an der Niemodlinstraße/Am Mühlenberg – beides in Vechelde: Von außen betrachtet tut sich nichts in diesen Fällen. Doch hinter den Kulissen sind bereits Verhandlungen im vollen Gange – möglicherweise bald auch mit sichtbaren Folgen.

Gastronomie, Fitnessstudio und Supermarkt in Gespräch

Die Schaufenster sind dichtgemacht, ein neugieriger Blick ins Innere ist somit nicht möglich, zu sehen ist vielmehr noch ein altes Netto-Schild mit den Öffnungszeiten: Mitte Januar hat der Netto-Discounter seine Filiale an der Hildesheimer Straße geschlossen. „Wir sind aber mit genügend Interessenten im Gespräch“, betont Frank Wegner von den „Wegner-Immobilien“ in Braunschweig, die das Gebäude vermarkten und einen Nachmieter suchen. Unter den Interessenten befänden sich der Einzelhandel (Lebensmittel) sowie Betreiber etwa eines Fitnessstudios und eines Gastronomie-Betriebs. „In drei, vier Wochen sehen wir weiter, dann sehen wir klarer, was draus wird“, blickt Wegner voraus.

Der Immobilienmakler gibt die Größe des ehemaligen Netto-Markts alles in allem mit rund 1200 Quadratmetern an – darin enthalten ist beispielsweise das Büro. Seit 1993 hatte der Discounter diese Räumlichkeiten an der Hildesheimer Straße angemietet, den Rückzug im Januar hat Netto-Sprecherin Pia Schumacher so begründet: Hinsichtlich der Größe entspreche diese Netto-Filiale „nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept“ – was wohl so viel heißen soll wie: Die Filiale ist zu klein gewordnen.

Für einige künftige Mieter müsste es Wegner zufolge Umbauarbeiten in dem früheren Supermarkt geben: „Für ein Fitnessstudio beispielsweise müssten Toiletten und Umkleidekabinen eingerichtet werden.“ Auch für einen Gastronomiebetrieb seien unter anderem Toiletten erforderlich. Ob es zu einer solchen Nachnutzung wirklich kommt, bleibt allerdings (noch) abzuwarten.

Wobei Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner erneut bekräftigt, der Gemeindeverwaltung wäre dort wieder ein Supermarkt am liebsten. Unmöglich ist das nicht, denn laut Wegner gibt es Anfragen auch von Edeka und Rewe – wobei Rewe bereits im Vechelder Einkaufszentrum zwischen Peiner Straße und Bodelschwinghstraße ansässig ist.

Gemeinde verkauft Gewerbefläche an der Niemodlinstraße

Nebenbei: Unweit des ehemaligen Netto-Markts an der Hildesheimer Straße weist die Spielothek „Spielo“ auf ihre Neueröffnung hin – und gibt den Hinweis, zum 1. Mai Servicemitarbeiter in Voll- und Teilzeit einstellen zu wollen. Gegenüber auf der anderen Seite der Hildesheimer Straße sind Büro- und Praxisräume zu vermieten.

Zu klappen scheint es mit der Gewerbeansiedlung auf der Fläche der Niemodlinstraße/Am Mühlenberg (nördlich Fitnessstudio Garry van den Beek/Physiotherapiepraxis Saskia van de Beek): Anfang Mai soll der Vechelder Gemeinderat den Grundstücksverkauf dieses gemeindeeigenen Areals an einen Investor beschließen – ein Elektromarkt, in Vechelde herbeigesehnt, wird es aber offenbar nicht sein. Nähere Informationen kündigt die Rathausverwaltung nach der Ratssitzung an.