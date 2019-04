Zwei neue Ehrenmitglieder beim MTV Vechelde

Zwei besondere Ehrungen standen an beim MTV Vechelde: In der Jahresversammlung hat der Sportverein Ingrid Meyer-Scharenberg und Werner Fritzsche zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Pressewart Daniel Finke bezeichnet die Kür der beiden MTVer in der Versammlung als einen „ganz besonderen Moment“: Ingrid Meyer-Scharenberg und Werner Fritzsche hätten in „vielen Jahrzehnten unglaublich viel Engagement für den MTV Vechelde und den Sport in der Gemeinde Vechelde“ an den Tag gelegt – die Ernennung zu Ehrenmitgliedern sei die „höchste Anerkennung“ durch den Verein.

Ingrid Meyer-Scharenberg, seit 55 Jahren im MTV Vechelde aktiv, hat viele Jahre die Abteilung Turnen geprägt, die sie auch als Abteilungsleiterin geführt hat: Bis heute ist sie als Kampfrichterin aktiv und engagiert sich auch außerhalb des Vereins als vieljährige Leiterin des Sportabzeichen-Stützpunkts in Vechelde für den Sport im Allgemeinen.

Werner Fritzsche ist mit 32 Jahren Vorstandsarbeit fast die gesamte Zeit seiner Vereinszugehörigkeit (35 Jahre) im Ehrenamt tätig gewesen: Ganz besonders gehört sein Name zum Vechelder Gemeindestaffellauf, den er 1993 mit anderen ins Leben gerufen hat und dessen fester Bestandteil er seitdem alle zwei Jahre aufs Neue in Sachen Organisation/ Durchführung ist. Fritzsche hat aufgrund seines ehrenamtlichen Engagements auch zu den Kandidaten für den „Peiner des Jahres 2018“ gehört, den unsere Zeitung im Januar in Vechelde gekürt hat.

Darüber hinaus standen in der Jahresversammlung noch weitere Ehrungen an:

• Cara Lippold wurde für ihren Trainingsfleiß in der Abteilung Leichtathletik ausgezeichnet.

• Günther Langmaack erhielt eine Auszeichnung für die Herstellung der Chronik zum 125-jährigen Vereinsjubiläum in 2018 sowie für die Gestaltung/Umsetzung zahlreicher Roll-Ups, die im Jubiläumsjahr viele Besucher auf eine bebilderte Reise durch die jüngere Vereinsgeschichte mitgenommen haben.

• Hely-Irmely Kramer (seit 50 Jahren Mitglied); Melanie Christoph, Rainer Beuchel, Saskia Junge, Holger Radeke, Jutta Rupnow, Ghassan Akel, Ursel Spahn, Jörg Wittekopf (alle 40 Jahre); Heinz Jahns (25 Jahre MTV/32 Jahre Abteilungsleiter Tennis); Ilsemarie Domnick, Samira Korb, Horst Hein (alle 25 Jahre); Jochen Schmidt (19 Jahre, 7 Jahre im Vorstand); Christian Dube (14 Jahre, 12 Jahre im Vorstand); Simon Juras (20 Jahre/ 6 Jahre im Vorstand).

Für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt haben die Mitglieder die Vorstandsmitglieder bei den Wahlen: Somit bleibt Jochen Schmidt der Vorsitzende, dem Vorstand gehören zudem an: Günther Langmaack (stellvertretender Vorsitzender), Frank Thiemann (Kassenwart), Bernhard Stephan (stellvertretender Kassenwart), Julia Wittekopf (Schriftführerin), Hendrik von Appen (stellvertretender. Schriftführer), Christian Dube (Sportwart), Michael Knaup (stellvertretender Sportwart), Jens Müller (Jugendwart), Petra Ernst (stellvertretende Jugendwartin), Daniel Finke (Pressewart), Simon Juras (stellvertretende Pressewartin) sowie Lars Meier und Jörg Pospiech (beide Beisitzer).

Kassenwart Frank Thiemann und sein Stellvertreter Bernhard Stephan stellten zur diesjährigen Etatplanung die vorläufige Finanzierungsplanung für die vorgesehene Renovierung des MTV-Vereinsheims am Schützenplatz vor: Das Anfang der 1980er-Jahre durch die Tennisabteilung errichtete Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig und soll mit Förder- und Vereinsmitteln renoviert werden.