Ausschuss stimmt gegen Ortsrat – Wohnhäuser in Denstorf

Vechelde. Auf der Fläche an der neuen Kita wünscht sich der Fachausschuss zwei Wohnbauplätze. Zudem lehnt er eine Ampel an der Ortsdurchfahrt Wahle ab.

Ortspolitik contra Gemeindepolitik: Gegen die Empfehlung des Ortsrats Denstorf/Klein Gleidingen hat der Vechelder Umwelt- und Planungsausschuss für eine Wohnbebauung auf der gemeindeeigenen Freifläche südlich der geplanten Kindertagesstätte (Kita) am Möderweg in Denstorf gestimmt. Zu entscheiden hat der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) – er wird sicherlich der Ausschussempfehlung folgen.

Mit seiner Mehrheit von CDU und Grünen hatte sich zuvor der Ortsrat bei der Freifläche gegen den Bau von Einfamilienhäusern und statt dessen für eine Pufferzone („ökologisches Kleinod“) und „gegebenenfalls für mehrgenerationenübergreifende Angebote“ ausgesprochen. Hansjörg Jäger (CDU), Mitglied im Ortsrat und Ausschuss, erinnerte an das Wohnbaugebiet „Zum Denstorfer Holz“ mit „85 Wohneinheiten“ und meinte, dazu passe nun so ein Kleinod für die Bevölkerung sehr gut. Friedhelm Weber (CDU) beschrieb seine Einschätzung, wonach „die Gemeinde viel für Wohnen und Gewerbe tut, aber nichts für die Bürger“.

Mit seiner absoluten SPD-Mehrheit schloss sich der Ausschuss allerdings der Argumention der SPD-Fraktion im Ortsrat Denstorf/Klein Gleidingen an: Demnach sind auf der Freifläche eine sieben Meter breite Pufferzone/Grünzone zwischen Friedhof und Kita sowie zwei Grundstücke für Einfamilienhäuser vorzusehen. „Die Gemeinde Vechelde schwimmt nicht im Geld“, verdeutlichte Ausschussmitglied Hartmut Marotz (SPD) – deshalb sei sie auf Baulandverkauf angewiesen, so lange es dafür noch eine Nachfrage gebe. Bürgermeister Ralf Werner (SPD) ergänzte, ohne die Millioneneinnahmen aus dem Baulandverkauf schaffe die Gemeinde „nur gerade so die schwarze Null“ im Haushalt. Zudem warf Marotz der CDU eine „unsachliche Argumentation“ vor, da sie den Eindruck vermittele, die Kommune investiere nur in der Ortschaft Vechelde. Dies sei nachweislich falsch, wie in Denstorf die „2,5 Millionen Euro für den Feuerwehr-Sektor und die 3,2 Millionen Euro für die neue Kita“ bewiesen.

Zu dem gemeindeeigenen Kita-Grundstück am Mölderweg nannte Werner die neuesten Zahlen:

• Dieses Gelände sei 6300 Quadratmeter groß; einschließlich der vom Ausschuss empfohlenen Pufferzone/Grünzone seien 4500 Quadratmeter für die unstrittige Kita erforderlich: Für die beiden Einfamilienhausgrundstücke bleiben Werner zufolge – nach Abzug der privaten Erschließungsstraße zu diesen Grundstücken – insgesamt noch 1600 Quadtratmeter. Rund 240.000 Euro spüle der Verkauf der beiden Grundstücke in die Gemeindekasse. „Erschließungskosten fallen dabei für die Gemeinde nicht an“, versicherte Werner.

Zu der Schätzung der Verwaltung, der vom Ortsrat am Mölderweg gewünschte Mehrgenerationenplatz koste 250.000 Euro, antwortete Claudia Wilke (Grüne) im Ausschuss: Ein solches Angebot solle doch nur „gegebenenfalls“ kommen, sicher sei das nicht. Eine Aussage, die die SPD ihr nicht abnahm – sie bezweifelte zudem einen ausreichenden Bedarf in Denstorf für einen Mehrgenerationenplatz. „Wenn ich dort entlangfahre, sehe ich keinen Menschen auf dem Denstorfer Bolzplatz“, meinte Dennis Schünemann.

Mitsamt der Pufferzone/Grünzone und den beiden Wohnbauplätzen soll der Bebauungsplan „Mölderweg“ für die Kita laut Ausschuss öffentlich ausgelegt werden: In der Zeit kann die Bevölkerung ihre Bedenken vorbringen.

Öffentlich auszulegen ist dem Gremium zufolge auch der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wahle“ – und zwar ebenfalls gegen das Votum des Ortsrats: Geplant ist eine Zufahrt von der Ortsdurchfahrt/Kreisstraße zum Gewerbegebiet auf der Ostseite und zum Seniorenwohn- und Pflegeheim auf der Westseite. Claudia Wilke sprach hier von einer „unübersichtlichen“ und somit gefährlichen Situation und forderte an dieser Kreuzung eine Fußgängerampel/Bedarfsampel – vergeblich. Die SPD-Mehrheitsfaktion verwies auf den Landkreis Peine als Verkehrsbehörde und die Polizei, die eine Ampel nach einem Ortstermin nicht für erforderlich hielten.