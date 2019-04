„Goldene Promotion“ für früheren Vechelder Apotheker

. Eine sehr besondere Auszeichnung für Dr.rer.nat. Rainer Stoffel: Der Apotheker, der jahrzehntelang an der Hildesheimer Straße in Vechelde die „Apotheke Dr. Stoffel am Bürgerzentrum“ betrieben hat, erhielt in einer Feierstunde des Instituts für medizinische und pharmazeutische Chemie der...