Okay für umstrittene Häuser am Denstorfer Mölderweg

Auszulegen hat die Vechelder Gemeindeverwaltung die Bebauungspläne für mehrere Projekte – darunter auch für die Nutzung der gemeindeeigenen Freifläche an der neuen Kindertagesstätte (Kita) am Mölderweg in Denstorf: Das hat der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) entschieden. In der vierwöchigen...