Wedtlenstedter Kinder auf den Spuren der „fleißigen Bienen“

Am Ostrand von Wahle sind die Wedtlenstedter Kindergartenkinder damit beschäftigt, eine Bienenweide anzulegen – so sehr beschäftigt, dass sie gar nicht in die Kamera gucken.

Wahle. Die Landwirtschaftsfamilie Brenneke in Wahle klärt die Mädchen und Jungen über die nützlichen Insekten auf und legt mit ihnen die Bienenweide an.

Für den leckeren Honig müssen wir uns bei den Bienen bedanken: Das erfahren die Wedtlenstedter Kindergartenkinder bei ihrem Besuch auf dem Bauernhof der Familie Brenneke in Wahle – aber das wissen sie ja auch schon längst.

Im Kreis sitzen die vier- und fünfjährigen Mädchen und Jungen, als ihnen die Landwirtsfrau Stefanie Brenneke viel über diese nützlichen Insekten erzählt. So hören die Kinder, wie wichtig für die Bienen ihr Rüssel ist – auch wenn „er natürlich viel kleiner ist als der bei den Elefanten“. Mit dem Rüssel saugen die Bienen den Nektar in den Blüten auf, und aus ihm erzeugen diese Sechsbeiner – sie sind in dieser Runde nur auf Bildern zu sehen – den Honig; allerdings dient der Nektar den Insekten auch als Nahrung, denn im Frühjahr und Sommer sind diese Tiere – deshalb das Sprichwort – „so fleißig wie die Bienen“: Um ein Kilo Honig zusammenzubekommen, müssen die Bienen vier Millionen Blüten besuchen, also umgerechnet sechs mal um die Erde fliegen.

Als Nächstes zeigt Stefanie Brenneke den Kindern die Bienenkörbe, quasi das Zuhause der Tiere: einen kastenförmigen und einen geflochtenen halbrunden. Beide haben nur ein winziges Loch als Eingang – warum? „Weil die Bienen so klein sind“, antwortet die Kinderschar – und: „Damit dort keine Mäuse hineinkönnen.“ Gleichwohl stellen die Bienen an dem Eingang vorsichtshalber Wächter ab, denn auch andere Insekten wie Fliegen und Mücken sollen dort nicht hineinkommen.

In der Wedtlenstedter Kindertagesstätte (Kita) haben sie die Mädchen und und Jungen auf ihren Besuch auf dem Bauernhof vorbereitet. Die Kita hat bereits Beete angelegt und Blumen gepflanzt, zum Thema Bienen „basteln wir und singen Lieder“, erzählt die Erzieherin Bettina Knoche-Wichner, die diese Kindergartengruppe zusammen mit Anika Lehrke leitet. Und so wissen die Mädchen und Jungen auch längst, dass die Bienen eigentlich nicht gefährlich sind für Menschen – trotz ihres Stachels. Die Kinder über die Natur und die Tierwelt zu informieren und – etwa durch das Betreuen der Beete – Verantwortungsgefühl mitzugeben: Das ist der Wedtlenstedter Kita wichtig.

Nun geht es aber endlich in den großen Garten der Familie Brenneke: Am Apfelbaum seien die Bienen fleißig, die Linde sei auch sehr beliebt bei den Tieren, erzählt Stefanie Brenneke. „Da ist eine Biene“, stellt einer der Jungen etwas vorlaut fest – „nein, das ist eine Hummel.“

Weiter geht es zu Fuß auf einen Brenneke-Acker, gegenüber dem Neubaugebiet „In den Kühläckern“ am Ostrand von Wahle: Kleine und große Harken landen in den Kinderhänden, denn dort soll eine Bienenweide entstehen. Sonnenblumen, Malven und Kornblumen säen die kleinen Gärtner – „alles bienenfreundliche Pflanzen“, berichtet Stefanie Brenneke, die immer wieder Kinder zu sich auf den Hof einlädt, um ihnen die Natur und die Landwirtschaft näherzubringen. Schließlich soll der Nachwuchs wissen, woher die Milch kommt – und der Honig.