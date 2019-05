Gemeinde: Ex-Polizeigebäude in Vechelde ist Wohnhaus

. Längst hat sich die Polizei in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet „Vechelde-Nord“ – hinter dem Feuerwehrhaus – eingelebt, längst ist das alte Schild „Polizei“ an ihrem ehemaligen Gebäude an der Hildesheimer Straße/Ecke Wahler Weg in Vechelde entfernt. Nun ist das Kapitel endgültig abgeschlossen:...