Vechelder Verein schenkt Krebspatienten mit Fotos Kraft

. Sie ist verheiratet, Mutter von drei Kindern – und hat diese Situation am eigenen Leibe durchgemacht: Mandy Falke aus Vechelde leidet unter einer Krebserkrankung. Aufgrund dieser tiefgreifenden Erfahrungen hat die 33-Jährige den gemeinnützigen Verein „Momente, die bleiben“ gegründet, der Krebserkrankte und ihre Angehörigen unterstützt.

Den Betroffenen Kraft zu schenken – so beschreibt Mandy Falke ihr Anliegen und versichert: „Aufgrund meiner eigenen Erlebnisse mit der lebensbedrohlichen Krankheit weiß ich um die Sensibilität dieses Themas.“ Wobei der Vechelderin auch zugute kommt, als Psychologiestudentin über fachliches Hintergrundwissen zu verfügen: „Mit dieser Kombination möchte ich etwas Sinnvolles und Nachhaltiges schaffen – deshalb habe ich den Verein ,Momente, die bleiben’ ins Leben gerufen.“

Kraft zu schenken und dabei auf die besonderen Bedürfnisse von Krebspatienten einzugehen – zu diesem Anliegen hat Mandy Falke zwei Projekte initiiert:

• Zum einen bietet die 33-Jährige den Krebserkrankten kostenlos Fotoaufnahmen an. „Diese Bilder können eine Hilfestellung sein, das Krankheitserleben besser zu reflektieren, zu verarbeiten und kostbare Momente in Fotos festzuhalten“, weiß die jahrelange Hobbyfotografin. Sie nennt ein Beispiel: Einen Abend begleite sie fotografisch eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern – vom Abendbrot bis zur Gute-Nacht-Geschichte. Zu ihrem Fotoprojekt stellt die Mandy Falke fest: „Ich möchte dabei keine Leute künstlich drapieren oder zum Lachen animieren. Vielmehr möchte ich mit der Kamera Momente, so wie sie sind, einfangen und für die Betroffenen konservieren: Die Zeit mit ihren Angehörigen, die Wut, die Trauer, die Liebe und all diese kleinen Momente, in denen diese Gefühle zum Ausdruck gebracht werden.“ Die Fotos könnten Betroffenen und Angehörigen helfen, „sich zu erinnern, zu reflektieren und zu verarbeiten – durch die Fotos können Momente lebendig gehalten werden“. Und weiter: „Während der Krankheit verändert sich das äußere Erscheinungsbild“, sagt die Vechelderin: „Die Fotos können helfen, sich besser mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen und sich in der eigenen Mimik wieder zu erkennen.“ Die Bilder können im jeweiligen Zuhause oder – falls gewünscht – in anderer Umgebung entstehen. Kosten entstehen dafür nicht.

• Zum anderen bietet der Verein kostenlos das Interviewprojekt „Was ich nioch zu sagen hätte..“ an: Mandy Falke zufolge richtet sich dieses Projekt an Palliativpatienten und soll ihnen die Möglichkeit geben, ihren Gedanken und Gefühlen sowie Wünschen und Vorstellungen Ausdruck zu verleihen – in Form eines Interviews. „Daraus soll ein Buch entstehen – zusammengestellt aus Mitschriften der Gespräche, Randnotizen, Zusatzinformationen und Bildern“, kündigt Mandy Falke an. Mit den Interviews möchte sie Möglichkeiten des Umgangs mit einer Palliativ-Situation aufzeigen und so andere unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schärfen. Die Vereinsvorsitzende versichert: „Uns ist dabei eine seriöse, umsichtige und pietätvolle Umsetzung sehr wichtig – nichts wird ohne ihr ausdrückliches Einverständnis verwendet.“ Sollte sie die Worte mit in das Buch aufnehmen wollen, erhalte jeder vorher die Gelegenheit drüber zu schauen. „Nichts geschieht hier ohne ihr ausdrückliches Einverständnis – Namen können auf Wunsch geändert oder gekürzt werden“, hebt Mandy Falke hervor.

Wer Interesse an dem Foto- oder dem Interview-Projekt hat oder in dem Verein mitarbeiten möchte, wende sich per Mail unter kontakt@momentediebleiben-ev.de an Mandy Falke. Infos zudem unter www.momentediebleiben-ev.de im Internet. Für seine kostenlose Angebote benötigt der Verein Spenden – sie sind möglich bei der Volksbank Braunschweig/ Wolfsburg (BraWo) unter: IBAN: DE86 2699 1066 8702 2920 00; BIC: GENODEF1WOB (Stichwort: Momente, die bleiben).

Unterstützt wird der Verein vom Engagementzentrum Braunschweig dahingehend, dass über die regionale Crowdfunding-Plattform www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de eine Möglichkeit zur Sammlung unterstützender Gelder geschaffen worden ist.