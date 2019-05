Wegen des Umbaus plant Vechelder Supermarkt den Zeltverkauf

. Der Investor steht bereits in den Startlöchern, aber die Bevölkerung muss noch etwas Geduld haben: Frühestens Ende des Jahres will die „Beermann Immobilienverwaltung“ mit Sitz Bad Salzuflen mit den Bauarbeiten zur Umgestaltung des Vechelder Einkaufszentrum nördlich der Peiner Straße beginnen – so besagen es Informationen unserer Zeitung. Das Kernstück dieser Millioneninvestition: Der jetzige Rewe-Hauptmarkt und der heutige...