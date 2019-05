MTV Vechelade feiert 100-Jähriges mit Familienfest

Mit einem Sport- und Familienfest feierte am Wochenende der MTV Vechelade sein 100-jähriges Bestehen – in der Turnhalle, auf dem Tummelplatz und auf der Terrasse. Ein Höhepunkt war ein Scheck, den Sebastian Hübner, Volksbank-Regionalmarktleiter, im Gepäck hatte. Er überreichte 1200 Euro an die Vorstandscrew. Da die Spendensumme schon im Vorfeld bekannt war, hatte der Vorstand schon einige Materialien angeschafft, die dringend benötigt...