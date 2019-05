Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Hildesheimer Straße in Vechelde eingebrochen.

Sie gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten eine Kassette mit Bargeld, wie Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mitteilte. Die Einbrecher flüchteten demnach mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe beträgt laut Angaben der Polizei circa 370 Euro.