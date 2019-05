Vallstedter Kinder rennen für ihre Schule und für Afrika

Sie laufen alle mit, die Fußballstars – zumindest im Geiste: „Götze“, „Ronaldo“ und „Neuer“ steht auf den T-Shirts, die die Vallstedter Grundschüler am Dienstag bei ihrem Sponsorenlauf tragen. Dabei geht es hier gar nicht um Fußball – sondern um Kinder in Madagaskar und um die Vallstedter Grundschule selbst.

Am Start können sie es gar nicht erwarten – die Erst- bis Viertklässler: Sie wollen sofort loslegen beim Rennen rund um den Vallstedter Sportplatz. „Lauft nicht zu schnell“, mahnt die Sportlehrerin Rabea Sperlich noch – doch längst nicht alle halten sich daran. Dabei haben es die Runden durchaus in sich – rund 350 Meter sind es jeweils. Die Erst- und Zweitklässler sollen eine halbe Stunde laufen, die Dritt- und Viertklässler eine Stunde – das kann kann schön lang werden.„Wenn ihr kaputt seid, könnt ihr auch gehen – aber bitte nicht hinlegen“, gibt die Sportlehrerin den Kindern noch einen Tipp mit auf den Weg. Für jede abgeleistete Runde gibt es Geld von einem „Sponsor“ – in der Regel sind es Familienmitglieder wie Eltern oder Großeltern.

Für die Grundschule ist dieser Unicef-Sponsorenlauf der zweite nach dem von vor zehn Jahren; auch damals ist Simone Zacher schon die Rektorin gewesen. Die Hälfte der Einnahmen geht in diesem Jahr an die Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die das Geld für das Bauen und Ausstatten von Schulen in dem afrikanischen Land verwendet. Die andere Hälfte kommt der Vallstedter Grundschule zugute: „Für Utensilien für den Sport- und Spielebereich“, informiert Simone Zacher, die selbst mitgelaufen ist – eine Schulleiterin ist ja auch immer Vorbild für die Kinder. Seien es Buntstifte, Kreide, Frisbees, seien es Klassenfahrtspiele oder ein zweites großes Schwungtuch – für all das könnte die Schule das Geld verwenden. „Für die Kinder ist das Gefühl wichtig, mit dem Sponsorenlauf auch etwas für uns – für die Schule – zu tun“, weiß Simone Zacher aus den Gesprächen.

Im Projektunterricht haben die Grundschüler zuvor aber auch Madagaskar kennengelernt: Wo das Land liegt, welche Tiere dort leben, wie die Schulen aussehen und dass die Kinder dort arbeiten müssen. Und selbstverständlich haben sie in der Schule für das Rennen auch trainiert, um fit zu sein. „Wir sind eine Draußen-Grundschule – wir sind mit den Mädchen und Jungen ohnehin oft im Freien und bewegen uns“, betont allerdings Simone Zacher. Und dennoch: Trinken ist wichtig beim Laufen. So reichen die Eltern und Mitglieder des Fördervereins den Kindern beim Sponsorenlauf nach jeder Runde Getränke – Wasser und Saft – sowie wahlweise Tomaten, Gurken, Möhren und Äpfel.

Zwei große Projekte stehen für den Grundschulförderverein gerade an:

• Zum einen hat er Geld aus dem Schacht-Konrad-Fonds beantragt für einen Niedrigseilgarten, der zusammen mit einem Fallschutz auf dem Schulhof aufgebaut werden soll. 20 Prozent der Kosten muss der Verein selbst aufbringen, 80 Prozent der Gesamtkosten soll der Zuschuss abdecken.

• Im nächsten Jahr möchte der Förderverein einen Kindermitmachzirkus einladen – das kostet einen fünfstelligen Euro-Betrag, für den der Förderverein noch Sponsoren sucht. Wer als Geldgeber auftreten möchte, kann über die Schul-Homepage www.gsvallstedt.de in Kontakt treten mit dem Förderverein.