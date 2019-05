Eigentümerwechsel – düstere Zukunft für Denstorfer Dorfkrug

Bangen müssen die Denstorfer um den Erhalt ihrer jahrhundertealten Gaststätte „Dorfkrug“, ganz offensichtlich müssen sie das mehr denn je tun: Nach einem neuerlichen Eigentümerwechsel bleiben viele Fragen offen, und der neue Besitzer – es soll sich um eine Firma aus Braunschweig handeln – bleibt für unserer Zeitung nicht zu erreichen.

Harald Weber, ein alteingesessener Denstorfer, will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, der neue Eigentümer des „Dorfkrugs“ sei „nicht an einem Erhalt der Gaststätte interessiert“ – aus diesem Grund kommt das CDU-Ortsratsmitglied zu der Erkenntnis: „Der Erhalt des ,Dorfkrugs’ ist somit sehr unwahrscheinlich.“

Allerdings: „Zu der Angelegenheit liegen uns keine neuen Erkenntnisse vor“, stellt Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine, immerhin auf Nachfrage unserer Zeitung fest. Will bedeuten: Der Landkreis habe zwar die Baugenehmigung für das Acht-Familienhaus an der Hindenburgstraße in Denstorf erteilt, für das das Wohnhaus und die ehemalige Schlachterei am Dorfkrug weichen müssten. „Der Eigentümer hat aber keine Änderung der Baugenehmigung beantragt“, unterstreicht Laaß – bislang jedenfalls nicht. Der ehemalige Dorfkrug ist nicht Bestandteil dieses Genehmigungsverfahrens gewesen: Sollte auch er entfernt werden, müsste der neue Eigentümer für einen eventuellen Neubau an der Stelle somit einen Bauantrag beim Kreis vorlegen – das ist bislang jedoch nicht geschehen. Der Vechelder Gemeindeverwaltung liegen zum Dorfkrug nach eigener Darstellung „keine Erkenntnisse“ vor.

Auch Enrico Jahn, Ortsbürgermeister in Denstorf/Klein Gleidingen, weiß ebenfalls nichts Genaues über die Zukunft des Dorfkrugs, in dem die bisherige Betreiberin Mitte April eine Abschiedsparty gegeben hat. „Das bewegliche Mobiliar wie Tische und Stühle sind inzwischen absprachegemäß aus der Gaststätte rausgeräumt worden“, schildert Jahn. Die Theke befinde sich aber noch im Dorfkrug. Für die Einwohner und die Vereine/Verbände wäre es ein herber Schlag, sollte diese Gaststätte nun für immer dicht machen. Andererseits bleibe der Gemeinde und dem Ortsrat nur die Möglichkeit, immer wieder die Wichtigkeit des Dorfkrugs herauszustreichen – einen Einfluss hätten sie nicht, da es sich hier um Privateigentum handele. Das Hoffen und Bangen in Denstorf geht also weiter.

Unterdessen laufen die Bauarbeiten auf dem Gelände des früheren Autohandels an der Heerstraße (Bundesstraße 1) in Denstorf mit Vollgas weiter: Nachdem der Gemeinderat den Bebauungsplan beschlossen hat, sind hinter einer Sichtsperre gerade die Abrissarbeiten auf der Fläche im Gange – den alten Gebäuden sollen neue für eine gewerbliche Nutzung und Wohnen folgen. Im angrenzenden Gebäudekomplex sind bereits Wohnungen entstanden, die zumindest zum Teil schon bewohnt werden.