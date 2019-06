Großer blauer „Wal“ besucht Propsteikindertag in Wahle

Zwei erlebnisreiche Tage standen den 45 Mädchen und Jungen bevor, die am Kindertag der Propsteijugend Vechelde im Pfarrgarten in Wahle teilnahmen.

Die Sieben- bis Elfjährigen erwartete ein buntes Programm, das rund 20 Helfer/Teamer begleitet haben. Im Mittelpunkt stand die Geschichte von Jona und dem Wal. „Wir begleiten Jona auf seiner stürmischen Reise mit der Frage, wird er Gottes Auftrag erfüllen?“, erklärte Leiterin Heidi Michaelsen, die unter anderem von den Teamern Carina Dohmeier und Juliane Kempe unterstützt wurde.

Um die Geschichte realitätsnah darzustellen, kamen ein Boot, Wasser – dargestellt mit einer blauen Folie – und ein aufblasbarer Wal zum Einsatz. Ein Heidenspaß für die vielen Kinder, die sich an beiden Tagen sichtlich wohl fühlten. Die Kids wurden in die Geschichte spielerisch mit einbezogen.

Kurz zum Inhalt: Gott wählte einen Menschen aus, um eine Nachricht an die Stadt Ninive im Land Assyrien zu überbringen. Dieser Mensch hieß Jona. „Jona“, sagte Gott, „das Volk von Ninive ist schlecht. Gehe hin und sage ihnen, dass sie sich bessern müssen, sonst werde ich die Stadt zerstören“ – so lautete der Auftrag Jonas, der aber zunächst gegen Gottes Willen handelte und daraufhin bei tosendem Meer zu ertrinken drohte. Er flehte Gott an, ihm zu helfen, und dieser schickte einen Wal, der Jona verschluckte und Tage später wieder an einem Strand ausspuckte. Jona dankte Gott und führte schließlich doch seine Botschaft aus. Die bösen Menschen werden indes verschont, zeigen Reue und Gott hat Mitleid mit ihnen.

Was lernt man daraus? „Gott findet uns, ist uns nah, begleitet uns, und wir finden den Weg wieder zurück zu Gott“, machte Carina Dohmeier deutlich. Gott biete Geborgenheit, und man könne stets neu anfangen, dafür stehe Jona. Riesenspaß machte den Kindern aber auch eine Übernachtung in großen Zehnmann-Zelten, ausgestattet mit Schlafsack, Isomatten und Luftmatratzen.

Für alle Teilnehmer war es eine spannende Sache mit viel Spaß, Spiel und Spannung. Um sich besser kennenzulernen, gab es anhand zahlreicher Spiele genügend Gelegenheit. Dabei mussten neben themenbezogenen Spielen auch einige Spielstationen wie Bogenschießen, Hindernisparcours, Slush-Ice, kreatives Basteln mit Eisstielen und Wäscheklammern bewältigt werden.

Natürlich durfte am Abend kein Lagerfeuer fehlen: Hier trafen sich alle, um die Erlebnisse zu verarbeiten und gemeinsam zu singen und Stockbrot zu braten. Der Kindertag endete am heutigen Sonntag mit einer Abschlussandacht.