Vechelder Auecup – Topbesetzung im Fußball und am Grillstand

Auch die „Aueratten Eishockey Team“ sind in diesem Jahr wieder dabei beim Auecup in Vechelde.

Vechelde. Bei dem Spaß-Fußballturnier am Samstag im Auestadion sind 16 Teams am Start. Anschließend gibt es Party mit Musik.

Auch in diesem Jahr rollt der Ball am Pfingstsamstag wieder in Vechelde: Der 21. Auecup steht an und ist „so gut besetzt wie selten zuvor“ – davon ist der Sportverein Arminia Vechelde als Ausrichter überzeugt.

Gleich 16 Teams (Freizeitfußballer) wollen sich das Spektakel im Vechelder Auestadion nicht entgehen lassen: „Bei ein paar kühlen Getränken, einer leckeren Wurst vom Grill und voraussichtlich angenehmen Temperaturen den ,,Spitzenfußball’ in gleich drei Disziplinen genießen: Fußballspiele, Penaltyschießen und Spatendrehen – was gibt es schöneres?“, fragt Arminia mit einem Augenzwinkern und wirbt dafür, als Zuschauer dabei zu sein.

In „Topbesetzung“ laufen am Samstag aber nicht nur die Teams vom Grillstand und der Getränkebude auf, denn: „Das Teilnehmerfeld ist mit Spitzenfußballern fast schon überflutet“, stellt der Verein fest. Mit dabei sind die Teams Angelsportverein, „Barfuß“, „Das Team“, „Die Autoknacker“, „Die Handwerker“, „VAG“, „MTV-Freizeitkicker“, „MTV- Schwimmen (Dynamo Tresen)“, „Loko Wierthe“, „Mellis Dream Nails“, „Arminia Webteam deine-mutter.com“, „Volksbank Wolfenbüttel“, „Die GutGebauten“, „Bäckerei Wulfestieg“, „Aueratten“ und „Trainingsgruppe 2“. „Bei diesem Teilnehmerfeld weiß wirklich niemand, wer am Ende (ganz oben) stehen wird“, urteilt Arminia.

Die Fußballparty am Pfingstsamstag, 8. Juni, steigt von 14 bis 19 Uhr auf und neben den Plätzen im Vechelder Auestadion, Albert-Schweitzer-Straße. Im Anschluss folgt ab 19 Uhr die Aftershowparty auf dem Vereinsgelände – ausgelassene Partystimmung ist garantiert. „Auch der 21. Auecup wird ein Spektakel für Klein und Groß“, verspricht Arminia. Der Eintritt ist frei.