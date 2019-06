Müll in der Vechelder Böttcherkuhle – warum?

Umweltfrevler haben ihren Müll in der Böttcherkuhle in Vechelde hinterlassen.

. Den Müll in der Landschaft wegzuräumen – eigentlich ist das eine Arbeit, die nicht sein müsste, wenn jeder seinen Unrat selbst ordnungsgemäß in Mülleimern entsorgen würde: In der Böttcherkuhle in Vechelde allerdings haben sich Umweltfrevler nicht vorbildlich benommen und ihren Abfall auf dem Boden verstreut. „Mir ist bislang davon noch nichts zugetragen worden“, sagt zwar der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner – er verspricht aber: „Wir schicken unseren Bauhof vorbei – er kümmert sich.“

Unabhängig davon bleibt immer noch viel zu tun in der Böttcherkuhle: Denn in diesem Monat beginnt dort eine Firma mit dem Bau des Jugendplatzes. Noch in diesem Jahr soll die Umgestaltung über die Bühne gehen und die neue Spielstätte eröffnet werden.