NS-Zeit kein weißer Fleck mehr in den „ZeitRäumen“ Bodenstedt

. Bisher gab es keine Informationen über den Nationalsozialismus in den „ZeitRäumen“ Bodenstedt. Das hat sich jetzt geändert. Am Donnerstagabend wurde das Projekt „Rudolf Paes und der Reichsforstminister“ abgeschlossen mit der Freigabe einer digitalen Stele in der guten Stube des Hofes. Daran...