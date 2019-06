Arbeiten und Leben in einem Ort – in Vechelde

. Per Zufall – das räumt Marius Domroes ein – sei er vor einiger Zeit von Braunschweig-Watenbüttel nach Vechelde gezogen, in eine Wohnung. Nun steht der nächste Umzug an – in ein Wohnhaus, und diesmal ganz bewusst ebenfalls in Vechelde. Der 24-Jährige arbeitet in der Mehrmarken-Autowerkstatt „Schmidt Automobile“, der sich gerade an der Verlängerung Hildesheimer Straße/Ecke Brackestraße in Vechelde niedergelassen hat. Die Entscheidung von Domroes, in Vechelde nicht nur zu arbeiten, sondern auch wohnen zu wollen, ist als Erfolg der Gemeinde-Philosophie zu bewerten.

„Eine gute Infrastruktur zieht nicht nur Unternehmen nach Vechelde, sondern auch deren Mitarbeiter“ – davon ist Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner überzeugt. Domroes bestätigt: Für ihn, seine Freundin und die kleine Tochter seien die Bedingungen in Vechelde optimal – vom Einkaufszentrum über das Angebot an Ärzten bis hin zu den Kindertagesstätten und den Schulen, zählt der junge Familienvater auf. Leben und Arbeiten in einem Ort.

Doch auch Firmeninhaber Karsten Schmidt hält Vechelde für eine gute Standortwahl: „Wir haben hier einen fulminanten Start hingelegt“, freut sich 61-Jährige, der mit seinem Betrieb von Braunschweig-Ölper nach Vechelde umgesiedelt ist. Seit der Eröffnung der nicht markengebundenen KFZ-Werkstatt vor rund viereinhalb Monaten „haben wir eine komplette Auslastung“, betont Schmidt, der sich um alles kümmert vom „Oldtimer bis zu den modernsten Fahrzeugen“. Zu der Firma gehören außer dem Kraftzeugmeister selbst drei Gesellen und eine Sekretärin, im „Herbst kommt ein Ausbildender dazu“.

Doch der gebürtige Braunschweiger setzt auf seiner 3600 Quadratmeter großen Fläche in Vechelde nicht nur auf Autos: Sein zweites Unternehmen „Boon-Food“ bereitet Burger (mit Rindfleisch) zu – verkauft werden sie bei Streetfood-Events und per Catering. „Alle unsere Zutaten sind hochwertig – wir stellen sie selbst her“, beschreibt Schmidt. Geschehen soll das in der umgebauten früheren Kochschule auf seinem Gelände; oben drauf ist noch ein Stockwerk aufgesattelt, in dem das Ehepaar Boonyisa und Karsten Schmidt wohnen wird. Für Ende August ist die Fertigstellung dieses dann zweigeschossigen Gebäudes vorgesehen. „Von unserem Truck aus verkaufen wir unsere Burger auf unserem Gelände in Vechelde“, blickt Karsten Schmidt voraus. Im Herbst stellen sich seine beide Unternehmen der Bevölkerung vor, dann gibt es auch Live-Musik.

Genau gegenüber – in der Brackestraße 1 – bietet ein Braunschweiger Unternehmen eine 4200 Quadratmeter große Gewerbefläche an: Sie würde auf dieser Freifläche auch eine Büro- oder Gewerbeimmobilie bauen. Nebenan befindet sich ein Unternehmen, das Wägetechnik für den Handel und die Industrie verkauft.