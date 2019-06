Am Sonntag wird Wedtlenstedt zum Flohmarkt

Feilschen um die Preise und nette Gespräche sind auch am Sonntag beim Dorfflohmarkt in Wedtlenstedt angesagt – hier ein Foto von einer früheren Veranstaltung.

Es darf wieder verhandelt, vielleicht auch ein bisschen gefeilscht werden: Am Sonntag, 16. Juni, ist in Wedtlenstedt von 10 bis 16 Uhr der Dorflohmarkt angesagt. Ob unter Zelten, in Garagen oder unter freiem Himmel – im ganzen Ort werden die Wedtlenstedter anbieten, was sie nicht mehr brauchen, aber trotzdem nicht wegwerfen wollen. Ein ganzes Dorf wird gewissermaßen zum Flohmarkt – nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

Außer den Flohmarktartikeln werden an dem Tag im Vereinsheim des MTV Wedtlenstedt Kaffee und (selbst gebackener) Kuchen von der Frauenhilfe Wedtlenstedt angeboten. Natürlich wird es dort auch Gegrilltes und frisches Bier vom Fass geben. „Der Erlös wird gespendet“, versichert Stefan Alt, Vorsitzender der Volksfestgemeinschaft (VfG) – die VfG organisiert auch diesen dritten Dorfflohmarkt.

Parkmöglichkeiten und Verpflegung gibt es beim Flohmarkt am Ackerweg, mit Verkaufsständennehmen nehmen teil:

• Klosterstraße 2a, 2b, 8, 10.

• Alter Garten 16.

• Kurze Wanne 18a.

• Berliner Damm 1, 5, 14, 20, 22b, 27, 33, 34, Wendehammer.

• Mölmweg 2.

• Eichhof 15, 19, 20, 25, 34, 37, 45.

• Sanddornweg 6, 7.

• Görlitzer Straße 9, 10, 16a.

• Schleusenstraße.

• Im Hornkamp 10a.

• Stadtweg 2a, 8, 25.

• Im Hittel 3, 9.

• Stettiner Straße 7, 19, 25.

• Im Glinde.

• Vogelbeerweg 6, 8, 15, 21.

• Kleine Heide 10a, 10, 14, 14a, 21, 26a, 40, 67, 84, 99, 101, 109.

• Weinbergstr. 7, 11, 16b, 18, 25.

• Klosterhof 10, 10n.

• Ziegenkopf 7.

Weitere Infos mit Lageplan der teilnehmenden Haushalte unter www.wedtlenstedt.de im Internet.

Ein Dorfflohmarkt findet am Sonntag, 16. Juni, auch in Braunschweig-Lamme statt.