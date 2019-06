Superschnelles Internet – Hausbegehung in Gemeinde Vechelde

. Superschnelles Internet für 15 der 17 Ortschaften in der Gemeinde Vechelde – das verspricht die „Deutsche Glasfaser“. Nun geht das Unternehmen mit Sitz in Borken (Nordrhein-Westfalen) den nächsten Schritt: „Wir starten die Hausbegehungen in Bodenstedt, Liedingen, Bettmar und Sierße“, kündigt die Sprecherin Kirstin Hackhe an.

Damit neigen sich die Planungen für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde dem Ende zu: Mit den Hausbegehungen hat die „Deutsche Glasfaser“ das Generalunternehmen „Allinq Networks“ aus Rheine (Nordrhein-Westfalen) beauftragt. Kirstin Hackhe führt dazu aus: „Die Hausbegehungen bei Kunden sind notwendig, um festzulegen, wo die Internetleitungen auf dem Grundstück verlegt und ins Haus geführt werden.“ Auch die Installationswege im Haus würden gemeinsam festgelegt. „Selbstverständlich wird es eine genaue Terminabsprache mit den Anwohnern im Vorfeld geben“, hebt die Sprecherin hervor – dazu werde das Generalunternehmen direkt auf die Kunden zukommen.

Bei der Hausbegehung wird ein Begehungsprotokoll erstellt: Es muss am Ende der Begehung von beiden Parteien unterzeichnet werden und ist erst dann verbindlich.

Die „Deutsche Glasfaser“ weist ausdrücklich darauf hin: „Unsere Mitarbeiter und die der für den Ausbau beauftragten Unternehmen verfügen über Mitarbeiter-Ausweise und sind jederzeit gern bereit, ihn auf Verlangen vorzuzeigen“, erklärt Kirstin Hackhe. Auf den Ausweisen ist eine ID-Nr. enthalten, die über die Hotline der „Deutschen Glasfaser“ – (02861) 890600 – jederzeit überprüft werden kann. Sollte das Generalunternehmen beim Hausbegehungstermin niemanden antreffen, wird es eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkasten hinterlassen.

Die Tiefbauarbeiten zum Netzausbau beginnen der Sprecherin voraussichtlich in diesem Jahr im August. Die Bewohner der Gemeinde Vechelde finden bei Fragen und Anregungen zum Bau und zu den Verträgen einen Ansprechpartner im Baubüro der „Deutschen Glasfaser“ in Söhlde, Am Thie 1 (Öffnungszeiten: donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr). Alle Fragen zum Bau beantwortet auch die kostenlose „Deutsche-Glasfaser-Bau-Hotline“ unter (02861) 89060940 (montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr). Informationen zudem www.deutsche-glasfaser.de im Internet.

Während die „Deutsche Glasfaser“ ihren Internet-Ausbau ohne staatliche Förderung vornimmt, verlegt die Telekom in Fürstenau und Alvesse die Glasfaserleitungen – finanziert mit einem staatlichen Förderprogramm.