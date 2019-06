Vechelder Sommerspaß – das Ferienprogramm im Überblick

Nicht mehr lange, und dann beginnt (endlich) die schönste Zeit des Jahres: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Damit die schulfreie Zeit nicht langweilig wird, haben die Jugendpflege der Gemeinde Vechelde, das evangelische Familienzentrum Vechelde und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wieder ein cooles Programm für heiße Tage zusammen gestellt.

• Los geht es am Mittwich, 3. Juli, mit der „Sommerferienanfangsdisko“ für Kids: Von 15 bis 18 Uhr können Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Treff in Vechelde gemeinsam die Ferien begrüßen. Außer der neuesten Musik, tollen Partyspielen und Preisen wird es auch einen Grillstand geben. Der Eintritt kostet einen Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

• Weiter geht es am Donnerstag, 4. Juli, um 10 Uhr mit der „Ferien-Eröffungsfahrradtour“ zum Walderlebnispfad im Zweidorfer Holz: Teilnehmen können Kinder ab neun Jahren, der Spaß kostet vier Euro pro Person (inklusive Getränken und Verpflegung). Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Am Freitag, 5. Juli, startet um 10 Uhr die Fahrt in das „Spaßbad Celle“: Teilnehmen können Wasserratten ab neun Jahren (nur Schwimmer). Die Fahrt kostet sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Am Freitag, 12. Juli, können Mädchen und Jungen beim „Künstler-Schnupper-Tag“ in die Welt der großen Kunst eintauchen: Um 10 Uhr geht es los zur Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig. Teilnehmen können alle ab neun Jahren, der Spaß kostet drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Die Welt von Hollywood können Kids zwischen 9 und 13 Jahren beim Workshop „Kinder machen Kino“ am Montag, 15. Juli, und am Dienstag, 16. Juli, kennen lernen: Gedreht wird ein kleiner Spielfilm, der auch bei den Vechelder Filmtagen zu sehen sein wird. Der Workshop kostet zehn Euro (inklusive Getränke, ein Mittagessen und den fertigen Film auf DVD). Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Am Mittwoch, 17. Juli, findet im KJZ von 9 bis 12 Uhr ein „Erste Hilfe Kurs“ des DRK für Kinder statt. Teilnehmen können alle ab sechs Jahren. Der Kursus kostet einen Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Das evangelische Familienzentrum startet am Donnerstag, 25. Juli, mit der Sommerferienaktion „Mit Susi und Emil um die Welt“ (Start in Europa). Geboten werden tolle Bastel- und Spielaktionen, an jedem Veranstaltungstag wird ein anderer Kontinent besucht. Weitere Termine sind der 29. Juli (Thema Asien), der 1. August (Thema Amerika), der 5. August (Thema Afrika), der 8. August (Thema Australien) und der 12. August (Ferienabschlussveranstaltung). Die Veranstaltungen finden statt auf dem Rasen neben der evangelischen Kirche in Vechelde oder – bei schlechtem Wetter – im angrenzenden evangelischen Gemeindehaus, Peiner Straße 7a. An diesen Aktionen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen. Der Spaß kostet pro Tag sechs Euro für das erste Kind, für Geschwisterkinder vier Euro. Der Selbstkostenbeitrag enthält Betreuung, Bastelmaterial, Getränke und Essen. Zuschüsse sind bei vorheriger Absprache möglich im Familienzentrum, Telefon (05302) 6521, oder bei der Kirchengemeinde, Telefon (05302) 6511. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

• Weiter geht es am Montag, 5. August, um 10 Uhr mit der Fahrt ins „Wasserparadies Hildesheim“ für Kinder ab neun Jahren (nur Schwimmer): Die Fahrt kostet sechs Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

• In die Welt von Harry Potter können Mädchen und Jungen ab neun Jahren am Dienstag, 6. August, ab 10 Uhr abtauchen und unter professioneller Anleitung den magischen Sport „Quidditch“ testen. Der Spaß kostet 1,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

• Am Freitag, 9. August, ab 12.30 Uhr geht es zum „Bogenschießen im Artchers Lake“. Teilnehmen können Kids ab 8 Jahren. Die Kosten belaufen sich auf 16 Euro pro Person (inklusive Leihgebühr für Bogen, Pfeile, Köcher, Armschutz und Handschuhe). Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kurz vor Ferien Ende geht es am Montag, 12. August, um 10 Uhr zur Kultfahrt in den „Heidepark Soltau“: Teilnehmen können Kids ab zehn Jahren. Der Projekt kostet 22,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich

• Zum Abschluss findet am Diensgtag, 13. August, die „Ferien-Abschlussfahrradtour“ zum Lengeder Berg statt: Teilnehmen können Kinder ab neun Jahren, der Spaß kostet vier Euro (inklusive Getränken und Verpflegung). Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen werden ab sofort im Büro der Gemeindejugendpflege im KJZ in Vechelde, Am Windmühlenberg 1a, entgegen genommen. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Telefonisch oder per Mail können keine Anmeldungen oder Reservierungen entgegen genommen werden. Anmeldungen bis zu den Sommerferien: Dienstag bis Freitag 16 bis 19 Uhr (bis 3. Juli). Anmeldungen in den Sommerferien: Jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr.

Ausführliche Information zum Sommerferienprogramm sind im „Ferienpass“ der Jugendpflege Vechelde oder im Internet unter kjz-vechelde.jimdo.com zu finden. Der Ferienpass ist unter anderem in den Einrichtungen der Jugendpflege, im Rathaus und in den Schulen erhältlich.