Ortsfeuerwehr Denstorf/Klein Gleidingen feiert sich selbst

Grund zum Feiern in Denstorf/Klein Gleidingen: Im Jahre 1874 wurden die Feuerwehren Denstorf und Klein Gleidingen gegründet, sie wären – falls sie noch eigenständig wären – in diesem Jahr jeweils 145 Jahre alt. Im Jahre 2009 erfolgte jedoch die Fusion der beiden Ortswehren, und es entstand die Ortsfeuerwehr Denstorf/Klein Gleidingen. Diese Wehr feiert somit in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag – und deshalb gibt es Ende August ein Festwochenende.

„Für den Umzug am Festwochenende suchen wir Schilderträger“, schildert Uwe Otto von der Feuerwehr. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die Lust dazu haben, sollten sich bei der Feuerwehr melden – und zwar Carsten Nikelski unter (0173) 4719887. Welches Kind beim Festumzug welche Gruppe mit einem Schild anführt, wird unmittelbar vor dem Umzug ausgelost.

Für das Festwochenende gibt es zum einen eine Festkarte, die für alle Veranstaltungen an diesen drei Tagen gilt. Doch Interessierte können sich auch jeweils Karten für einzelne Veranstaltungen kaufen (Vorverkauf oder Tageskasse). Für das Frühstück müssen noch zusätzlich Wertmarken erworben werden, die im Vorverkauf angeboten werden, für Kurzentschlossene gibt es noch Wertmarken an der Tageskasse für den Kommers. Zurzeit gehen Feuerwehrmitglieder von Haustür zu Haustür in Denstorf/Klein Gleidingen, um Karten für das Fest anzubieten – und zwar noch bis einschließlich Sonntag, 30. Juni. Karten im Vorverkauf gibt es zudem: am heutigen Samstag, 29. Juni, beim Sommerfest der Chorgemeinschaft; Sonntag, 21. Juli, und Sonntag, 18. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Denstorf, Mölderweg 12.

Preise im Vorverkauf/an der Tageskasse: Festkarte 22,50 Euro (23,50 Euro); Kommers 5 Euro (5,50 Euro); Tanzabend 10 Euro (10,50 Euro); Frühstück ohne Essen 10 Euro (10,50 Euro), Frühstück (rustikal/vegetarisch) für jeweils 7,50 Euro, für Kinder für 5 Euro. Kinder bis zwölf Jahre freier Eintritt für alle Veranstaltungen, ebenso am 25. August freier Eintritt ins Festzelt ab 14 Uhr.

Festprogramm:

• Freitag, 23. August: 18 Uhr Eröffnung des Festplatzes; 18.30 Uhr Festgottesdienst mit Kranzniederlegung (Kirche/Ehrenmal); 20 Uhr Festkommers mit Darbietungen, anschließend Tanz mit DJ Galaxy.

• Samstag, 24. August: 13.30 Uhr Eintreffen und Aufstellung der Gruppen für den Umzug; 14 Uhr Umzug; 16.30 Uhr Kindernachmittag (Spaß und Spiel); 20 Uhr Tanzabend mit Darbietungen.

• Sonntag, 25. August: 8 Uhr Wecken; 10 Uhr Frühstück mit Ehrungen; 15 Uhr Kaffee- und Kuchentafel.

Wurde das Fest in den vergangenen Jahren in Denstorf am Wasserkamp veranstaltet, wird es diesmal in Denstorf hinter dem Feuerwehrhaus, Mölderweg 12, stattfinden.