Ein Abend im angenehm temperierten Denstorfer Gotteshaus

Das Programm in der St.-Johannes-Kirche stand unter der Überschrift „Orgelmusik und Texte zur (b)lauen Stunde“. Im angenehm temperierten Gotteshaus erlebten die Zuhörer am Sonntag einen wohltemperierten Abend. Pfarrerin Christiane Picht-Büscher, Klinikseelsorgerin in Goslar, hieß sie in Denstorf...