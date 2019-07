Anliegerbeitrag – Vechelder Gemeinderat vertagt Entscheidung

Einen Rekord vermeldet die Vechelder Bürgerinitiative (BI) „Weg mit der Strabs in Vechelde“: Auf „mehr als 250 Menschen“ schätzt BI-Sprecher Klaus Jurczyk die Teilnehmerzahl bei der Demonstration gegen die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge – anschließend ist es in der Vechelder Gemeinderatssitzung hoch hergegangen: Beifall und Unmutsbekundungen wie Zwischenrufe und Pfiffe begleiten die Sitzung. Das Ergebnis: Die Politik vertagt eine Entscheidung zur Zukunft der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), dieser ungeliebten Beiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen.

Die Positionen in der Strabs-Diskussion, die im Gemeinderat mehr als eineinhalb Stunden dauert, sind unverändert. „So können wir nicht miteinander umgehen“, ermahnt Ratsvorsitzender Hartmut Marotz (SPD) das Publikum, die Emotionen runterzufahren. Immer wieder wird Vecheldes Ex-Bürgermeister zur Zielscheibe des Unmuts der Demonstranten – beispielsweise, als er der BI „Fake News“ (Falschnachrichten) vorwirft etwa bei der Aussage, in der Gemeinde müssten „bis zu 60.000 Euro“ an Anliegerbeiträgen gezahlt werden. Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner spricht von „im Durchschnitt 5000 Euro“, 60.000 Euro würden nicht verlangt.

„Rote Karte für die Strabs“ und „Weg mit der Strabs“ – mit solchen Plakaten untermauert die BI erneut ihren Wunsch, die Anliegerbeiträge in der Gemeinde komplett abzuschaffen. Eine Forderung, die bei Waldemar Hänsel (FDP) auf offene Ohren stößt. Aber auch die CDU verlangt, die Strabs und damit diese Beiträge „mit sofortiger Wirkung ersatzlos zu streichen“ – zu dem Zweck will die CDU in den nächsten fünf Jahren nur „zwingend erforderliche Ausbauten vornehmen“, wobei diese Kosten dann nicht die Anlieger, sondern vollständig die Gemeinde zu tragen habe. Nach fünf Jahren will die CDU prüfen, wer die Anliegeranteile übernehmen solle – die Gemeinde oder/und andere (etwa das Land). Beide Anträge – der von der FDP und von der CDU – scheitern allerdings im Rat.

Zuhörer Ralf Mischke aus Sierße appelliert an die Politik, die „Ängste der Bevölkerung“ vor hohen Anliegerbeiträgen ernst zu nehmen. Bei einem Verzicht auf diese Abgaben sei es durchaus möglich, angesichts der Kostensteigerungen im Straßenausbau „notfalls nur das Nötigste auszubauen und keine Luxusvarianten vorzunehmen“. Applaus des Publikums.

Beschlossen hat der Gemeinderat einen gemeinsamen Antrag der SPD und Grünen: Demnach wartet die Gemeinde, bis das Land nach der Sommerpause ein überarbeitetes Kommunalabgabengesetz (mit neuen Regelungen zu den Straßenausbaubeiträgen) verabschiedet – wenn das so weit ist, entscheidet der Gemeinderat auf dieser Grundlage über die Zukunft der Anliegerbeiträge. Bis zu diesem Ratsbeschluss in der zweiten Jahreshälfte verzichtet die Gemeinde auf alle Straßenausbauten – einzige Ausnahme ist die Weststraße in Vechelde: Diese Arbeiten sind laut Rathausverwaltung bereits ausgeschrieben und müssen vergeben werden, um keine Schadensersatzforderungen der Baufirmen zu bekommen – abgerechnet werden soll dieser Ausbau aber gemäß dem, was der Rat in der zweiten Jahreshälfte entscheidet.

Romec Manns (SPD), dessen Beitrag Unmutsbekunden im Publikum hervorruft, geht nicht davon aus, dass das Land den Kommunen die Einnahmeausfällen bei einem Verzicht auf Straßenausbaubeiträge ersetzt: „Wenn das Land das machen würde, würden wir sofort Ja sagen.“ Zudem betont er erneut, eine Erhöhung der Grundsteuer bei einem Verzicht auf diese Beiträge sei „ungerecht“. Der (frühere) Vorschlag der SPD besagt dann auch, die Anliegerbeiträge zu senken und den Gemeindeanteil zu erhöhen – ohne Grundsteuererhöhung.

„Wir haben keine Gelddruckmaschine“, erinnert Werner. Sollte das Land nichts zahlen – und davon gehe auch er aus – müsse die Gemeinde bei einem Verzicht auf die Anliegerbeiträge die Grundsteuer erhöhen. Im Raum steht ein Anstieg von 390 auf 550 Prozentpunkte, was ein Zuhörer so kommentiert: „Für mich wäre das ein Mehr von 125 Euro im Jahr – das wäre für mich verkraftbar.“

„Eine Erhöhung der Grundsteuer wollen wir nicht“, verdeutlicht jedoch Doris Meyermann (Grüne). Für das Ratsvotum (nach der Landesentscheidung) sei es wichtig, offene Fragen zu klären – beispielsweise, wie sich ein Verzicht auf die Ausbaubeiträge auf den Gemeindehaushalt auswirke. Zudem bringt sie wiederkehrende Beiträge in Gespräch – was aber eine Ratsmehrheit ablehnt.

Genervt zeigt sich BI-Sprecher Jurczyk vom „Herumgeeiere“ im Gemeinderat: „Keiner traut sich, eine Entscheidung zu fällen.“ Er fühle sich nun noch mehr bestärkt darin, als BI auch weiterhin die komplette Abschaffung der Anliegerbeiträge zu verlangen. Mischke bringt es auf den Punkt: „Die Fronten sind verhärtet.“ Offenbar tue sich der Gemeinderat schwer

mit „basisdemokarischen Erscheinungen“ wie der BI.

Immerhin: Untermauert hat Manns seine Ansage, die Anlieger werden für der Ausbau der Bundesstraße 1 in Bettmar nichts zu zahlen haben – wie die Anwohner der Bundesstraße 65 in Sierße für diesen Ausbau.