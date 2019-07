Vor allem in Neubaugebieten – hier das Baugebiet „In den Kühläckern" am Ostrand von Wahle – sind Stein- und Schottergärten auf dem Vormarsch.

Peiner Bio-AG kämpft gegen Schottergärten – auch in Vechelde

Wer einen Garten mit Rasen, Blumen und Bäumen verbindet, der kommt zumindest ins Grübeln – oder muss gar komplett umdenken: Denn Stein und Schotter verdrängen zunehmend das Grün. Schon ist gar von Stein- und Schottergärten die Rede, die sich vor allem in den Vorgärten – zwischen den jeweiligen Wohnhäusern und der Straße – breit machen. Ein Trend, den Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner auch für die Ostkreisgemeinde erkennt.

Aber ein Trend, gegen den die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft (Peiner Bio-AG) angeht, denn solche Stein- und Schottergärten bedrohen die Artenvielfalt. Denn diese „Steinwüsten“ führten zu einem „Verlust von Lebensräumen unter anderem für Insekten“, erinnern Hans-Werner Kuklik und Dr. Michael Wallis von der Peiner Bio-AG: „Nicht nur Nektar und Pollen, sondern auch die Pflanzstängel und Blätter sind wichtig für Insekten.“

Die beiden Ilseder gegen sogar noch einen Schritt weiter: „Das Anlegen von Stein- und Schotterflächen verstößt gegen die Niedersächsische Bauordnung – demnach sind unbebaute Grundstücksflächen zu begrünen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ Die Peiner Bio-AG – ein eingetragener Verein – fordert die Einhaltung dieses Gesetzes: „Um dem Nachdruck zu verleihen, sollten die jeweiligen Kommunen die Bauinteressierten im Landkreis Peine bei bei neuen Baugebietsausweisungen ausdrücklich auf die geltende Gesetzeslage hinweisen, damit Stein- und Schottergärten von vornherein vermieden werden.“

„Schotter, Schotter und wieder Schotter“, beklagt sich auch ein Einwohner der Gemeinde Vechelde über diese „Unart“ – der „Wanderer und Naturfreund“ meint: So seien im Neubaugebiet am Ackerweg in Wedtlenstedt zu „95 Prozent die Grundstücke mit Schotter belegt“, dazu komme noch „Friedhofsgewächs“. Insekten hätten hier „keine Chance, Futter zu finden“.

Allerdings: So klar, wie von der Peiner Bio-AG beschrieben, scheint die Rechtslage dann doch nicht zu sein. Immerhin sagt Fabian Laaß, Sprecher der Landkreisverwaltung als Aufsichtsbehörde: „Der Kreis-Fachdienst Bauordnung beschäftigt sich derzeit intensiv mit dieser Thematik.“ Es seien auch Gespräche mit den Gemeinden geplant, da „sie über ihre Gestaltungssatzung ebenfalls Möglichkeiten für Änderungen haben“. Klar sei aber: „Aus ökologischer Sicht sind Stein- und Schottergärten nicht günstig“, stellt Laaß fest: „Deshalb möchten wir an die Grundstückeigentümer appellieren, nicht bebaute Flächen nicht zu versiegeln, sondern diese mit heimischen, insektenfreundlichen Pflanzen zu gestalten.“ Zu dem Argument, Stein- und Schotterflächen seien pflegeleichter als Grün, erklärt der Kreissprecher: „Auch ein Stein- oder Schottergarten muss gepflegt werden.“

Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner wendet sich gegen Gestaltungssatzungen: In Lengede hätten sie die Erfahrung gemacht, dass Verstöße gegen diese Vorschriften nicht (immer) geahndet würden.