Wedtlenstedts Ortswehr siegt vor Vallstedt/Alvesse

Schnelligkeit, Umsichtigkeit und Ausdauer waren angesagt beim Leistungsvergleich der Feuerwehren der Gemeinde Vechelde. Ausgetragen wurde der Wettbewerb am Ackerweg und auf dem angrenzenden Festplatz in Wedtlen-stedt. „Der Vergleich wird nach dem neuen Konzept durchgeführt, so dass mehr Praxisnähe...