Helge Holm aus Wahle gibt Tipps zur Haushaltskonsolidierung

Der Name Helge Holm steht für Musik und Schauspiel. Der Wahler ist bekannt in der Unterhaltungsbranche. Aber es gibt auch die andere Seite des Helge Holm – die des Diplom-Verwaltungswirts. Jahrelang war er in der Kommunal- und Landesverwaltung tätig. Deshalb ist sein neues Buch „Ratgeber zur Haushaltskonsolidierung in Kommunen“ mit Tipps und einem Leitfaden für einen ausgeglichenen Haushalt kein Zufallstreffer, sondern basiert auf...