Vechelder Kinder begeben sich auf „Weltreise“ nach Asien

Drachen, chinesische Tellerhüte und Fächer – all das konnten die rund 55 Mädchen und Jungen beim Sommerferienprogramm des evangelischen Familienzentrums Vechelde aus Papier/Pappe basteln. Am Montag haben die Kinder bei der Aktion „Mit Susi und Emil um die Welt“ quasi Station in Asien gemacht. „Ich...