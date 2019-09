Vechelder Grundschule hat einen Sozialarbeiter

Eine Stellenbesetzung wie aus dem Bilderbuch: Einerseits hat Fabian Eichel mehrere Stellen zur Auswahl gehabt – und sich ganz bewusst als Sozialarbeiter für die Vechelder Grundschule entschieden. Andererseits hatte die Grundschule die Wahl zwischen „23 Bewerbern – aber Fabian Eichel ist von Anfang an unsere Nummer eins gewesen“, versichert die Rektorin Jessica Saalfeld. Wenn das keine „Win-win-Situation“ ist.

„Vermittler“ und „Unterstützer“ – so sieht sich Schulsozialarbeiter Eichel in der Vechelder Grundschule, der einzigen in der Gemeinde, die über eine solche Stelle verfügt: „Ich bin Ansprechpartner für Schüler, Lehrer und Eltern.“ Denn Grundschulen sind keineswegs eine problem- oder konfliktfreie Zone. Eichel, selbst Vater eines Grundschülers, nennt als Beispiele Schulangst der Kinder und Lernprobleme. „Ich möchte – zusammen mit allen Beteiligten – gute Lösungen finden“, lautet sein nicht gerade bescheidenes Ziel.

Die Größe der Grundschule – zurzeit sind es 399 Kinder – und das Ganztagsangebot: Darin sieht Jessica Saalfeld triftige Gründe, warum das Land der Vechelder Schule eine unbefristete und volle Stelle für einen Sozialarbeiter finanziert. „Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“, freut sich die Schulleiterin. Wichtig sei, dass Eichel auch präventiv – also vorsorglich – in der Vechelder Grundschule arbeite, etwa für einen verantwortungsvollen Umgang der Kinder mit den sozialen Medien und in Sachen Konfliktlösung/soziale Kompetenzen.

Wobei sich Eichel darüber im Klaren ist: „Für meine Arbeit ist das Vertrauen der Kinder, Eltern und Lehrer enorm wichtig.“ Andererseits könne es durchaus auch mal helfen, wenn „jemand wie ich von außen auf die Situation guckt und neue Ideen einbringt“. Bei den Gesprächen mit allen Beteiligten gilt daher für den 35-Jährigen, der in Braunschweig wohnt, der Grundsatz der absoluten Verschwiegenheit.

Doch zurück zur „Win-win-Situation“: Eichels großer Pluspunkt aus Sicht der Vechelder Grundschule ist, dass er bereits jahrelang als Sozialarbeiter in Schulen in Nordrhein-Westfalen und Gifhorn gearbeitet hat. „Mir gefällt an der Vechelder Schule das gute Arbeitsklima“, gibt Eichel zurück. Studiert hat er – wie Jessica Saalfeld – in Vechta, allerdings Erziehungswissenschaft. Der Braunschweiger ist verheiratet und hat zwei Kinder: „Selbst Vater zu sein, ist bei meinem Beruf hilfreich: So habe ich für die Elternseite mehr Verständnis.“ Zu Eichels Familie gehört auch ein Hund, zudem ist er Eintracht-Fan: „Ich habe eine Dauerkarte.“ Bei den Vechelder Grundschülern – vielleicht auch bei den Eltern – könnte er damit Pluspunkte sammeln.

Fabian Eichel ist zu erreichen unter sozialarbeit@grundschule-vechelde.net per Mail oder unter (0163) 2652923 per Handy.