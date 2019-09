Züge fahren weiterhin durch Groß Gleidingen nur durch

Viele Züge fahren durch Groß Gleidingen – hier der Bahnübergang an der Ortsdurchfahrt. Aber es hält kein Zug in dem Ort.

Die Älteren werden sich erinnern: Auch in Groß Gleidingen hat es mal einen Bahnhof gegeben, an dem die (Personen)-Züge regelmäßig gehalten haben. Doch das ist Jahrzehnte her, inzwischen ist das Bahnhofsgebäude ein Wohnhaus. Und die Züge nach Braunschweig fahren durch Groß Gleidingen durch. Eine Situation, die die Ortsbürgermeisterin Bärbel Kuschnik hinterfragt.

„Insbesondere im Hinblick auf die Klimadebatte sollten wir tätig werden, um die Menschen in die Lage zu versetzen und auch zu motivieren, auf das eigene Auto bei Fahrten in die Stadt zu verzichten“, ist die Sozialdemokratin überzeugt: „Es ist ja schön, dass im Osten Braunschweigs – also Richtung VW-Werk – alles Mögliche unternommen wird, um den Öffentlichen Personennahverkehr zu stärken.“ Da würden Bahnhöfe renoviert oder wieder als Haltepunkte aktiviert; kürzere Zeittakte, in denen die Züge fahren und auch halten, würden eingerichtet.

„Bei uns im Westen Braunschweigs, insbesondere in Groß Gleidingen, haben Kinder dagegen die Chance, alle fünf Minuten einem Zug hinterher zu winken – sei es in Richtung Hildesheim, Hannover oder Braunschweig“, stellt Bärbel Kuschnik süffisant fest: „Nur einsteigen kann hier leider keiner.“

Dass in Groß Gleidingen jemals wieder (Personen)-Züge halten, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Kristin Kunath, Sprecherin des Regionalverbands Großraum Braunschweig, verweist auf die Studie der Deutschen Bahn namens „Stationsoffensive“: „In dem Papier ist ein möglicher Bahnhaltepunkt in Groß Gleidingen bereits in der Grobanalyse rausgefallen.“ Der Grund: Die notwendigen Investitionen ständen in keinem Verhältnis zu den Fahrgastzahlen.

In Groß Gleidingen treffen die Bahnlinien von Hannover und Hildesheim aufeinander und werden von dort weiter nach Braunschweig geführt. Aufgrund dieser Bündelung von Gleisen sei für einen Bahnhaltepunkt in Groß Gleidingen ein „guter siebenstelliger Euro-Betrag“ hinzulegen, führt Kristin Kunath aus – und das bei vergleichsweise niedriger Nutzerzahl. Zum Vergleich: Die Bahnhaltepunkte in Broistedt und Woltwiesche hätten jeweils einen sechsstelliger Euro-Betrag gekostet.

Im Übrigen hält Kristin Kunath die Bahnverbindung nach Braunschweig ohnehin „nicht für attraktiv“, da der Braunschweiger Bahnhof nicht in der Innenstadt liege und dort noch ein Umstieg nötig sei, um ins Zentrum zu kommen. Die Sprecherin verweist auf die Buslinie von Groß Gleidingen nach Braunschweig: „Auf der Strecke gibt es werktags stündlich fahrende Busse – sonntags alle zwei Stunden.“ Die Fahrzeit betrage 29 Minuten – es sei zwar auch hier ein Umstieg erforderlich, aber die Fahrzeit wäre im Zug plus Umstieg auch nicht besser.