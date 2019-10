Ortsheimatpflegerin wünscht sich Heimatstube in Denstorf

An den Tag erinnert sich die Denstorferin Martina Goetzke noch genau: An den Tag, als Günter Strebe – ehemaliger Heimatpfleger in Sonnenberg – sie gefragt hat, ob sie Ortsheimatpflegerin in ihrem Heimatort werden wolle. Lachend sagt sie: „Ich habe einfach gesagt: Ja, das mache ich.“ Nicht, dass...