Alvesse. Wegen der Asphaltarbeiten müssen die Autofahrer in der nächsten Zeit noch einmal mit einer Sperrung rechnen.

Vollsperrung in Alvesse wird am Freitag aufgehoben

Die Vollsperrung im Zuge der Landesstraße 615 in Alvesse wird am Freitag, 18. Oktober, im Laufe des Nachmittages aufgehoben. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag hin. Auf der Strecke finden zurzeit Arbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt statt.

Wie die Behörde weiter mitteilte, kommt es von Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 24. Oktober, noch zu Behinderungen durch Gossen- und Restarbeiten. Hierzu wird eine einstreifige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet.

Eine kurzzeitige Vollsperrung (ein bis zwei Tage) wegen Asphaltarbeiten ist abschließend erneut erforderlich. Zum genauen Termin will die Landesbehörde noch informieren.

Sie bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer weiterhin um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.