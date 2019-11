Lesung in Vechelde – Vater entführt 16-Jährigen in DDR

Es ist die unglaubliche Geschichte eines damals 16-Jährigen, der 1979 von seinem Vater – einem DDR-Spion – von Hannover in die DDR entführt worden ist: Thomas Raufeisen schilderte im Vechelder Gymnasium seine Lebensgeschichte – zunächst schulintern (wir berichteten) und dann in öffentlicher Lesung. Organisiert worden ist diese Doppelveranstaltung von Schule in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine.

Vor rund 130 Zuhörern in der öffentlichen Lesung gab Raufeisen beeindruckende Einblicke in sein Leben, das für ihn im Alter von 16 Jahren eine dramatische Entwurzelung bedeutet hat: Sein Vater, der für die Stasi in Hannover Wirtschaftsspionage betrieben hat, befürchtete 1979 seine Enttarnung. „Kurzerhand nahm er die ahnungslose Familie mit auf einen angeblichen Familienbesuch in die DDR“, zitiert Kerstin Wassmann (KVHS) Raufeisen. Für ihn habe das bedeutet, nicht mehr in die Bundesrepublik zurückkehren zu dürfen.

In der Folgezeit sei es zu Ausreiseanträgen, zu einem Fluchtversuch und zu über 40 Verhören im Stasiuntersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen und dreijähriger Haftzeit in Bautzen gekommen, schildert Raufeisen. Schließlich sei ihm nach der Haftstrafe die Ausreise zu seinem Bruder nach Hannover erlaubt worden. Die Mutter durfte ihm kurz vor der Wende nach Ende einer siebenjährigen Haft folgen. Der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Vater starb unter unklaren Bedingungen in Bautzen. Raufeisen las auch aus seinem Buch, das er über diese Zeit geschrieben hat. Die Passagen zeugen von der Unkenntnis über die Tätigkeit des Vaters, von den Problemen mit dem DDR-Schulsystem, den restriktiven politischen Verhältnissen und der belasteten persönlichen Beziehung zum Vater.

Das Publikum brachte sich vielfältig ein, auch eigene traumatisierende Erfahrungen in der DDR wurden geschildert. Ein ehemaliger Arbeitskollege des Vaters gab Einblicke in Spionageinhalte im Zusammenhang mit der Erdölförderung in beiden Teilen Deutschlands. Raufeisen lebt mittlerweile in Berlin, besucht als Zeitzeuge Schulen und macht Führungen in Hohenschönhausen, denn das ehemalige Untersuchungsgefängnis in Berlin ist heute Gedenkstätte.