Landkreis – Kreuzung bei Wedtlenstedt keine Gefahrenstelle

Vechelde. Daher lehnt der Kreis den Vorschlag ab, an der Kreuzung Tempo 30 anzuordnen. Die Gemeinde sieht am Wahler Weg/Ecke Peiner Straße keine Probleme.

Der Wahler Weg/Ecke Peiner Straße in Vechelde sowie die Kreisstraße 58 (An der Kanalbrücke)/Kreuzung Landesstraße 475 nahe dem Wedtlenstedter Landhandel – diese beiden Bereiche sorgen für Gesprächsstoff.

Vom Unterfangen, die Kreisstraße 58 an dieser Kreuzung als Fußgängerin zu überqueren, berichtet eine Leserin. Zwar gibt es dort auf der Kreisstraße einen Fahrbahnteiler, trotzdem sei das Passieren dieser Straße nicht ungefährlich, denn: „Als wir die Kreisstraße das letzte Mal überqueren wollten, kommt ein PKW mit völlig überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve gefahren, so dass es meine Freundin gerade noch auf den Fahrbahnteiler geschafft hat – und ich musste meine Hündin zurück auf den Randstreifen ziehen“, beschreibt die Leserin: „Die Frau am Steuer macht auch noch ganz wilde Gesten im Auto.“

Unsere Leserin habe „die Welt nicht mehr verstanden“: „Wir haben es ja geschafft, aber ich stelle mir mal vor, eine Mutter mit Kinderwagen oder Kinder wollen dort die Straße überqueren...“ Ihr Vorschlag: Tempo 30 im Kreuzungsbereich – „bevor etwas passiert“.

Doch eine Geschwindigkeitsbegrenzung wird es nicht geben. Zuständig dafür ist der Landkreis Peine – deren Sprecher Fabian Laaß erinnert: „Die Straßenverkehrsordnung legt fest, dass Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen sind, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“ Demnach sei bei dieser Kreuzung die Gefahrenlage objektiv zu prüfen und in der Anordnungsverfügung zu benennen. „Dabei reicht eine Prüfung der individuellen subjektiven Gefahrenlage nicht aus – beispielsweise wenn Anwohner zum Ergebnis kommen: ,Hier wird zu schnell gefahren, hier ist es gefährlich’“, führt Laaß weiter aus. Erforderlich sei eine objektive Prüfung – etwa anhand der Unfallzahlen sowie der Fahrzeug- und Fußgängerzahlen.

Konkret zur Kreuzung Landesstraße 475 (L 475)/Kreisstraße 58 (K 58) erklärt der Kreissprecher: An der Ostseite der L 475 gibt es einen gemeinsamen Geh- und Radweg; er führt über die nördliche Einmündung der K 58 vor dem Fahrbahnteiler (Mittelinsel). „Furtmarkierungen, die den Vorrang der Fußgänger und Radfahrer einräumen, sind vorhanden“, ergänzt Laaß: „Unfallgeschehen mit Fußgängern oder Radfahrern gibt es dort nicht. Die Sichtverhältnisse werden nicht eingeschränkt und sind sehr gut.“ Tempo 30 sei dort also nicht angesagt, da „wir eine besondere Gefahrenlage, die zur Reduzierung der Geschwindigkeit führen, nicht erkennen können“. Im Übrigen müssten Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaften (etwa an dieser Kreuzung) „besonders aufmerksam den Verkehr beobachten“.

Ortswechsel: Wahler Weg/Ecke einer Peiner Straße in Vechelde. „Als Fußgänger wird man oft von Autofahrern übersehen, die vom Wahler Weg kommen“, ärgert sich ein Leser auf unserem Internetportal Alarm38: „Das Rotlicht ist vom Wahler Weg manchmal schlecht einsehbar.“ Zuständig ist die Gemeinde Vechelde – deren Bürgermeister Ralf Werner ist nach einem Ortstermin allerdings überzeugt: „Die Ampel und das Rotlicht sind wunderbar einsehbar.“ Ihm seien auch keine Beschwerden aus der Bevölkerung bekannt.