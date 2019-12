Grundschule Vechelde holt Pokal bei Fernsehshow „1, 2 oder 3“

Vechelde. Ida Heithecker gewinnt mit ihrem Bruder Erik und mit Ben Pravemann. 38 Kinder mit Lehrern und Eltern erleben die TV-Aufzeichnung in München.

Kurz vor den Sommerferien bekam die Albert-Schweitzer-Grundschule in Vechelde ganz besondere Post: Ida Heithecker wurde als Teilnehmerin bei der Wissensshow „1, 2 oder 3“ im Kinderkanal des ZDF ausgelost. Zwei weitere Kinder, Erik Heithecker und Ben Pravemann aus den Klassen 4b und 4c, sowie Ida wurden als Kandidaten zur Sendungsaufzeichnung eingeladen. „Die Freude war natürlich riesig“, schreibt Jessica Saalfeld, Leiterin der Grundschule, in einer Mitteilung.

Auch für viele restliche Kinder der beiden Klassen war klar, dass sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen und unbedingt zum Anfeuern als Zuschauer mitreisen möchten. Vor einigen Tagen machten sich 38 Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen und einigen Eltern auf den Weg nach München. Alle fuhren gemeinsam zu den Bavaria-Filmstudios. Als erstes ging es dort in ein 4D-Kino, das allen großen Spaß bereitete. Danach wurden die Kandidaten für die Sendung vorbereitet. Alle anderen kamen in den Genuss einer Bavaria-Filmstudiotour, sahen viele interessante Kulissen und drehten sogar eigene Mini-Filme.

Nachmittags stieg dann die Spannung. Alle wurden zur Aufnahme ins „1, 2 oder 3“-Filmstudio geführt. Nach einem Warm-Up und Erklärungen für die Zuschauer kamen Elton und Piet Flosse ins Studio.

Kurz darauf ging die Sendungsaufzeichnung los und nun kamen auch die Vechelder Kandidaten Ida, Erik und Ben auf die Aktionsfläche. Frage für Frage meisterten sie zum Thema Bienen und konnten sich gegen die Teams aus Österreich und Polen durchsetzen. „Alle Mitgereisten jubelten und natürlich gab es tosenden Applaus für die Kandidaten“, so Saalfeld. Alle sind sich einig, dass diese Fahrt ein ganz besonderes Erlebnis war und so schnell sicher nicht vergessen wird. Ausgestrahlt wird die Sendung am 5. April 2020 um 17 Uhr auf Kika (ZDF).