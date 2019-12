Guido Stolle wird neuer Leiter des Vechelder Gymnasiums

Vechelde. Der neue Direktor arbeitet derzeit bei der Landesschulbehörde. Die Vechelder Realschulleiterin geht am Jahresanfang in den Ruhestand.

Fest steht der neue Direktor des Vechelder Julius-Spiegelberg-Gymnasiums: Guido Stolle übernimmt die Schulleitung, und zwar „voraussichtlich schon Anfang des nächsten Jahres“ – das bestätigt Andreas Herbig, Sprecher der Landesschulbehörde in Lüneburg, auf Anfrage unserer Zeitung.

Stolle wird somit als Schulleiter Nachfolger von Jürgen Tüpker, der Anfang November mit fast 65 Jahren in den Ruhestand gegangen ist: Der Vechelder ist seit dem Startschuss für das Gymnasium im Jahr 2004 an dieser Schule tätig gewesen – zunächst als Lehrer, dann als stellvertretender Schulleiter und zuletzt mehr als sechs Jahre als Schulleiter.

Stolle arbeitet bislang bei der Landesschulbehörde, und zwar in der Regionalabteilung Braunschweig als Fachberater für Unterrichtsqualität. Zuvor hat der studierte Lehrer bis Oktober 2017 das im Jahr 2008 gegründete Bildungsbüro der Stadt Wolfsburg geleitet: Das Bildungsbüro koordiniert, vernetzt, entwickelt und berät in strategischen Fragen rund um das Thema Bildung. Zurzeit hat die Konrektorin Kathrin Mürmann kommissarisch die Leitung des Vechelder Gymnasiums inne.

In den Ruhestand geht Claudia Rühmann, die Leiterin der Vechelder Realschule, am Freitag, 31. Januar. Die Stelle wird Herbig zufolge öffentlich ausgeschrieben: „Es wird Bewerber geben.“ Unumgänglich sei aber eine Vakanzzeit, in der Sascha Hermes als stellvertretender Schulleiter die Schulleitung übernehme.