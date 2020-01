Videokamera filmt zwei Einbrecher in Vechelder Eigenheim

Zwei unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit von 18 bis 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Quidde-Straße in Vechelde eingebrochen. Laut Polizeibericht hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Mit Schmuck und weiteren Wertgegenständen können die Täter entkommen. Die Bewohner waren unterwegs und bemerkten den Einbruch erst am Samstag bei ihrer Rückkehr. Da das Objekt über eine Videoüberwachung verfügt, liegt eine vage Beschreibung der Täter vor. Demnach handelt es sich um zwei junge Männer. Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben, melden sich bei der Polizei in Peine: (05171) 9990.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder