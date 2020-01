Täter brechen Lagerhalle und Fahrzeug in Vechelde auf

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, gewaltsam in eine Lagerhalle und in ein Auto an der Straße Wetthoope eingedrungen. Sie entwendeten diverse Baumaschinen und entfernten sich in unbekannte Richtung, so der Polizeibericht weiter. Es sei Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (05302) 8043730 in Verbindung zu setzen.

