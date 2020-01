Vechelder Kreisbücherei: Was sich verändert hat in 40 Jahren

Die Sitztiere sind „gestorben“, dafür haben Sitzkissen Einzug gehalten – die Schüler lieben sie. Genauso wie die drei großen Stofftiere „Lesebär Lisa“, „Rabe Socke“ und einfach „Hund“. In der Vechelder Kreisbücherei hat sich vieles verändert in den vergangenen 40 Jahren: 1980 ist die Einrichtung von der Gemeinde Vechelde zum Landkreis Peine übergegangen – zu diesem Anlass plant die Kreisbücherei in diesem Jahr auch einige Aktionen (das genaue Programm steht noch nicht fest).

Nicht ganz seit 40 Jahren, aber immerhin seit 1986 leitet Karin Großer die Kreisbücherei – ihre wohl wichtigste Erkenntnis lautet trotz aller Unkenrufe: „Das gedruckte Buch, also das Buch zum Anfassen, wird es immer geben“, ist sie angesichts ihrer jahrzehntelangen Berufserfahrung überzeugt. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in der Kreisbücherei wider beim Blick in die vielen Regalen mit massenhaften (gedruckten) Büchern – von den Conni-Büchern für Kinder über Fantasy-Romanen für Jugendliche bis hin zu Romanen für Erwachsene.

Doch es gibt auch Veränderungen: „Und das liegt am Internet“, setzt Karin Großer hinzu. Nachschlagewerke wie der Duden und Lexika wie der gute alte „Brockhaus“ sind aus den Regalen verschwunden – inzwischen informieren sich die Menschen dazu online. Stopp: Der „Brockhaus Literatur“ ist in der Bücherei doch noch zu entdecken – aber ein „Auslaufmodell“.

Was ist noch neu? „Die Nachfrage nach Elektro-Büchern ist gestiegen“, antwortet die Büchereileiterin. Ebenfalls groß in Mode: Photicular-Bücher – im Buch „Safari“ läuft ein Gepard weg, ein Löwe bewegt sich auf den Betrachter zu, und ein Gorilla betrachtet den Leser aufmerksam, und das alles in bewegten Bilder. Im Buch „Dinosaurier“ nähert sich ein Tyrannosaurus rex dem Leser beängstigend nahe.

Ansonsten gilt nach wie vor: Pferdebücher sind angesagt bei Mädchen, Ungeheuer/Bestien bei den Jungs. Ritter, Hexen, Prinzessinnen und Piraten – sie alle geben sich in den Büchern in der Kreisbücherei quasi die Hand. Romane bei den Frauen sowie Krimis/Psychothriller bei den Männern – auch heute noch ist der Buchgeschmack bei Erwachsenen so aufgeteilt. „Aber auch Ratgeber sind gefragt“, ergänzt Karin Großer und nennt als Beispiele Gartenbücher, Kochbücher und Reiseführer.

Aufschluss über den Zeitgeist geben die Thementische, die in der Bücherei aufgebaut sind: „Friday für Future“ darf nicht fehlen mit Titeln wie „Fair für alle“ und „Wie wir Plastik vermeiden“. Allerdings: „Für diesen Tisch interessieren sich hauptsächlich Erwachsene“, hat Karin Großer festgestellt. Thementische gibt es zudem für „ältere Semester“ und für Kinder – „Muskeltraining für Senioren“ sowie „Klatsch- und Hüpfspiele“ lautet die Bücherauswahl. Zur Fußball-Europameisterschaft wird es sicherlich auch wieder einen solchen Tisch geben: „Dafür interessieren sich fast ausschließlich Jungs.“ Nebenbei: Drei Viertel der Bücher der aktuellen Spiegel-Bestseller-Listen hält auch die Kreisbücherei vor. Und welches ist ihr Lieblingsbuch? „Ich habe gar keines“, entgegnet Karin Großer. Zurzeit liest die 58-Jährige ein Science-Fiction-Buch von Richard Schwartz.

Überrascht ist Sandra Knigge aus Vechelde davon, wie „umfassend“ das Angebot in der Vechelder Bücherei sei: Ihre fünfjährige Tochter Lina lernt gerade Lesen und hat sich schon mal interessante Bücher ausgesucht.

Fakten und Hintergrund:

1980 ist die Bücherei in Vechelde von der Gemeinde zum Landkreis Peine übergangen: Damals war die Bücherei noch in einem Nebengebäude der heutigen Grundschule einquartiert; im November 2009 ist sie von dort ins jetzige Gebäude neben der Mensa im Schulzentrum umgezogen. Auf 350 Quadratmetern befinden sich in der Kreisbücherei exakt 16.965 Printmedien (Bücher/Zeitschriften) sowie 2360 Non-Book-Medien (etwa CDs, Gesellschaftsspiele, DVDs) – darüber hinaus hat die Bücherei Zugriff auf Elektro-Bücher. Angestellt sind dort Karin Großer und Jennifer Böhm. Die Öffnungszeiten der Kreisbücherei in Vechelde, Berliner Straße 44: montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr, zudem montags von 13.15 bis 18.30 Uhr und mittwochs von 13.15 bis 17 Uhr. Kontakt: (05302) 6625; kb-vechelde@landkreis-peine.de per Mail; www.kmz-peine.de im Internet. Die sechs Kreisbüchereien im Landkreis Peine verfügen über einen gemeinsamen Katalog, so dass sich auf Nachfrage von Kunden schnell Medien austauschen lassen.