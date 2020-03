Kreis Peine: Einige Leute dürfen nicht in Schulen und Kitas

Ist es Hysterie, oder sind es notwendige und damit sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen? Jedenfalls hat das Coronavirus den Landkreis Peine längst fest im Griff. Am Donnerstag gingen etliche Absagen von Veranstaltungen in unserer Redaktion ein. Immerhin: Einen offiziell bestätigten Corona-Infizierten im Landkreis Peine hat die Kreisverwaltung (bislang) nicht gemeldet.

Das Gymnasium Vechelde, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lengede sowie die Realschule und Hauptschule in Ilsede streichen ihre Informationsveranstaltungen für Viertklässler. „Damit leisten die vier Schulen einen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Veranstaltungen hätten im März/April stattgefunden. Mit der Absage folgten die Schulen den „Prinzipien der Risikoeinschätzung und der Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen“ des Robert-Koch-Instituts. Guido Stolle, Schulleiter des Vechelder Gymnasiums, meint: „Bei objektiver Betrachtung handelt es ich bei diesen Informationsveranstaltungen um wichtige, aber nicht um zwingend notwendige Veranstaltungen.“ Er ergänzt: „Als öffentliche Einrichtung haben wir Schulen eine besondere Verantwortung.“ Diese gelte nicht nur gegenüber Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern, sondern auch gegenüber der öffentlichen Gesundheit. Die Absagen sollen nach Meinung der vier Schulen dazu beitragen, dass die Verbreitung des Coronavirus im Landkreis Peine nicht beschleunigt werde und keine Gründe für Schulschließungen entstünden. Die Eltern könnten sich aber auf der Homepage der jeweiligen Schule informieren.

Dazu passt die Ansage der Kreisverwaltung: Wegen des Coronavirus’ hat sie eine Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten herausgegeben. „Ab sofort ist es Reiserückkehrern aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung des Coronavirus’ besonders betroffenen Gebieten für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von 14 Tagen nach Ankunft verboten, Kindertagesstätten (Kitas), Schulen, Krankenhäuser (außer behandlungsbedürftige Personen) sowie Pflegeeinrichtungen und Seniorenheime, Berufs- und Hochschulen oder Landesbildungseinrichtungen zu betreten“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß: Dies diene dazu, die „Ausbreitung des Erregers einzudämmen sowie den Schutz gefährdeter Personengruppen sicherzustellen“. Zudem trügen die Vorkehrungen für die erfassten medizinischen Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten bei. Die Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind unter www.rki.de/ncov-risikogebiete abrufbar.

Am Mittwoch sind in Plockhorst vorsorglich die Grundschule und die Kindertagesstätte geschlossen gewesen – der Grund: Eltern und Kinder sollen Kontakt zu einem nicht bestätigten Coronavirus-Verdachtsfall von außerhalb des Landkreises Peine gehabt haben.

Abgesehen davon bietet die Bauordnung der Kreisverwaltung ab sofort seine Dienstleistungen nur noch telefonisch zu den Sprechzeiten (montags/donnerstags) oder per Mail an: (05171) 4016218 oder unter bauordnung@landkreis-peine.de per Mail.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt in Peine verzichtet auf folgende Veranstaltungen: „Pflegen zu Hause – aber wie?“ ab Freitag, 13. März, im Senioren- und Pflegestützpunkt. „Ein (Erfolgs-)Modell der psychiatrischen Versorgung“ am Dienstag, 17. März, im Seniorentreff. „Bloß nicht fallen?!“ am Dienstag, 17. März, im Gebäude der Volksbank BraWo in Peine. „Ran an das Tabuthema – Inkontinenz in Theorie und Praxis!“ am Mittwoch, 18. März, im Senioren- und Pflegestützpunkt. Vortrag „Umgang mit Schmerzen im Alter“ am Montag, 23. März, im Senioren- und Pflegestützpunkt.

Zudem sind abgesagt worden:

• die Mitgliederversammlung des Turnerbunds Lengede am Sonntag, 15. März.

• der Stammmtisch zur Straßenausbµaubeitragssatzung (Strabs) der Bürgerinitiative (BI) „Wir für Ilsede“ am Mittwoch, 18. März, in Gadenstedt (der heutige Stammtisch entfällt ebenfalls). Gestrichen wird zudem der Info-Abend der Bürgerinitiative „Gemeinde Vechelde – Weg mit der Strabs“ am heutigen Donnerstag in Sierße.

• das Peiner Trialog-Forum „Seelische Gesundheit“ am Dienstag, 17. März, im Gemeindehaus der evangelischen Friedenskirchengemeinde in Peine.

• der Landtagsbesuch des Landfrauenvereins Wendeburg in Hannover am 25. März.

• die Führung des Wasserverbands im Wasserwerk Wehnsen am 22. März.

• die Mahnwache von „Fridays für Furure“ am Freitag, 13. März, am Peiner Rathaus.

• Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Peine verschiebt den Theatersponsorenabe am Freitag, 13. März, und streicht den Info- und Erlebnistag am Samstag, 21. März.

• Nicht abgesagt, aber von April auf Herbst verschoben hat der Vorstand des Bortfelder Theaterkreises die Veranstaltungsabende unter dem Motto „Rotwein & Käse“.

Weiterhin täglich ist das Corona-Testzentrum im ehemaligen Werksgasthaus in Peine, Gerhard-Lucas-Meyer Straße 8 (gegenüber dem Stahlwerk), von 12 bis 14 Uhr mit Ärzten und Arzthelfern besetzt: Dorthin begeben sich nur Personen, die nach vorheriger telefonischer Beratung mit ihrem Hausarzt einen Abstrich von sich machen lassen – dieser wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.