Die Täter schlugen die Scheibe des in der Straße Am Schützenplatz geparkten Ford Fiesta ein und flüchteten dann. (Symbolbild)

Vechelde. Noch unbekannte Täter haben von Donnerstag auf Freitag die Scheibe eines Ford Fiesta in Vechelde eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte schlagen Autoscheibe in Vechelde ein

In der Straße Am Schützenplatz in Vechelde haben noch nicht ermittelte Täter eine Scheibe eines dort geparkten Ford Fiesta eingeschlagen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen vergangenem Donnerstag, 22 Uhr, und vergangenem Freitag, 14.30 Uhr.

Nachdem sie den Wagen beschädigt hatten, konnten die Täter unerkannt flüchten. An dem Wagen des 53-jährigen Fahrzeughalters entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro.

Die Polizei Vechelde bittet um Hinweise unter (05402) 930490.