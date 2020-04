Bodenstedterin appelliert: mit Mut nach Marokko

Johanna Lies ist eine Weltenbummlerin – das lässt sich mit Fug und Recht sagen. Zuletzt hat die Bodenstedterin von ihrer aufregenden Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland und China berichtet, nun schildert sie ihre Eindrücke in Marokko – weitere Berichte folgen:

„Stell dich deinen Ängsten, haben sie gesagt – habe ich gemacht. Überall habe ich gelesen, als Frau alleine nach Marokko zu reisen, sei lebensmüde. Selten habe ich solch eine Angst vor einer neuen Kultur gehabt. Doch Ängste sind Grenzen, die wir uns selbst stecken.

Trotz Angst breche ich auf meiner Reise wieder alle Regeln und setze mich in Marokko in die Straßencafés. Grundsätzlich ist das nur Männern erlaubt, die dort von morgens bis abends marokkanischen Tee mit Tonnen Zucker oder Cappuccino trinken. „A normal Café, please“ – das ist kein schwarzer Kaffee, sondern Zucker mit Milch und einem Schuss Kaffee für die Farbe. Ich will mich fühlen wie die Männer. Dass ich in einigen Cafés verwirrte Blicke bekomme, nicht bedient oder wie ein Zootier fotografiert werde, vergesse ich schnell wegen der Szenen auf der Straße, die ich vom Café aus beobachten kann: spannender als jeder Kinofilm, ein Wechsel von Komödie über Drama bis Horror.

Von 11 bis 17 Uhr sind die Straßen eher leer gefegt – perfekt für mich. So kann ich ohne große Menschenmassen durch die Straßen laufen, ungestört Fotos machen und mich von der 42 Grad heißen Sonne bräunen lassen. Die Angst, überfallen zu werden, verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen ist. Zwar kommen viele unangenehme Anmachsprüche von Männern, aber umso freundlicher sind die Frauen.

Meine Lieblingsorte in den großen Städten in Marokko ist der Marktplatz – der Suq: tagsüber eine Art Shoppingscenter, abends eine Art Kasino, Café oder Restaurant unter freiem Himmel. Ungezwungene Gesellschaft, Trubel und Heiterkeit. Zum Reisen benutzt man die Abermillionen Reisebusse, die täglich von den Sammelplätzen abfahren – vergleichbar mit Flixbussen. Die „Touristischen Busse“ von offiziellen Anbietern fahren zu festen Zeiten. Falls man aber günstiger reisen (und eher in die nichttouristischen Orte besuchen will), wählt man die Variante der Busse, die erst fahren, wenn alle Plätze doppelt besetzt sind: Musste sich ja rentieren – Nachhaltigkeit oder Geldgier? Gehalten wird mitten auf dem Highway, weil Männern mit Autos den Bus umzingeln, die Gepäckstücke und Leute abholen und wegfahren. Alles mit freiem Willen, dennoch: Kino mit Adrenalinkick und Lebensangst inklusive.

Unterwegs lerne ich eine marokkanische Lehrerin kennen, bei der ich zeitweilig abseits jeder großen Stadt wohne. Frische Lebensmittel kaufen wir auf den Dorfmärkten (mit Tierversteigerungen), der Rest findet sich in jedem Kiosk. In die marokkanische Küche habe ich mich trotz allen Magenproblemen verliebt: Kekse, Brot mit Amlou, Tajine, Falafel oder das typische Freitagsessen – Couscous. Kräuter, Gewürze und Zucker. Nichts für empfindliche Mägen oder Diabetiker.

Die Vorurteile und Gefahren über Marokko sollten dringend überarbeitet werden. Männer sind Machos, aber dass sind die überall. Das Essen ist nicht leicht zu verdauen, aber leicht zu genießen. Gemeinschaft schreiben sie groß, und die Gastfreundschaft, die ich gefunden habe, suche ich in vielen anderen Ländern noch vergeblich. Also: mit Mut nach Marokko.“