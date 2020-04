Videoanrufe im Pflegestift Vechelde erleichtern Besuchsverbot

Im CMS-Pflegewohnstift an der Peiner Straße in Vechelde ist die Stimmung auch in der Corona-Krise gut. „Wir haben keine Corona-Infizierten unter den Bewohnern und dem Personal“, so Einrichtungsleiter Michael Zschätzsch am Freitag. Möglicher Grund: Schon vor dem offiziellen Besuchsverbot in...