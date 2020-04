Um Ostern keimen die Zuckerrüben im Peiner Land

Das Wetter stimmt, die Struktur des Saatbodens ist optimal. Die Landwirte im Peiner Land sind in dieser Woche auf ihren Äckern unterwegs, vor allem jene, die Zuckerrüben anbauen. Die Aussaat – der Drill – steht an. Denn: Die Äcker sind abgetrocknet, das Saatbett feinkrümelig, aber nicht zu fein. Der Boden in zwei Zentimeter Tiefe ist feucht. Genau so mag es die ummantelte Saatpille, in deren Innern der Keimling liegt. In diesem Umfeld...